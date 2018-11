Toto jedzte pred spaním a začnete konečne chudnúť

09.11.2018

Snažíte sa večer po šiestej už nejesť, aby ste konečne zhodili nejaké to kilo? Vedci teraz radia pravý opak. No nie je jedno, čo si vložíte do úst.

Jedenie pred spaním? Ak viete čo, presne tak si naštartujete lepšie spaľovanie.Autor: Shutterstock.com

Autor: Martina Palovčíková

