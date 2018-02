Trik na štíhly pás: O tejto príčine veľkého bruška ešte neviete

Neviete zhodiť z pásu? Príčinou môže byť orgán, ktorý by ste nečakali.

Dodržiavate zdravú stravu, hýbete sa a stresu máte len primerane. Ako to potom, že z pásu nie a nie zhodiť? Možno ste zanedbali kľúčový orgán.

Prvá musí schudnúť pečeň. Stačí jej len KILO za mesiac

Spaľovač tukov

Sústredíte sa na črevá či žalúdok, no za to, ako vyzeráte môže z veľkej časti vaša pečeň. Odstraňuje toxíny zo stravy, liekov i alkoholu, ktorý skonzumujete. No okrem toho, že má na starosti detoxikáciu organizmu, je aj hlavný metabolizátor tukov a teda i skrytým zaklínadlom k štíhlej postave.

Ak jej nadelíte viac práce ako treba, môže sa to obrátiť proti vám. Okrem toxínov jej škodia najmä tučné sústa, pre ktoré sa sama začne obaľovať tukom. Najprv nič nevidno, stále ste štíhla, jediný problém je hrubší pás, akoby ste si predstavili. No problém je ukrytý ešte hlbšie. Čím tučnejšia pečeň, tým viac stráca svoju funkciu. A to môže opäť spätne viesť k ďalšiemu priberaniu.

Čo robiť?

Ak sa vám teda nedarí schudnúť v páse, zaútočte na prvotnú príčinu - začnite zachraňovať svoju pečeň. Recept je jednoduchý, no zároveň ten najťažší. Prestaňte fajčiť, užívajte lieky, len ak ich naozaj potrebujete, aspoň na čas prestaňte s fast foodom a piť alkohol. Pečeni škodia aj potraviny, ktoré obsahujú fruktózu, ani nie tak v ovocí ako v polotovaroch, kde sa používajú ako sladidlo. Obmedzte soľ. Zaraďte aspoň o tanier zeleniny viac, hlavne ružičkový kel, brokolicu, kapustu, kukuricu. A cvičte a to aspoň polhodinu denne. Pečeni aj postave pohyb mimoriadne prospieva.

