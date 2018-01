Váš príbeh: Po dvoch pôrodoch 119 kíl. Veronika schudla 40 a ide ďalej!

Veronika Mrázová nikdy netrpela nadváhou. „Moje stravovanie bolo také bežné. Niekedy sa mi smiali, že toho pojem ako „malý cirkus“ a vôbec to na mne nie je vidieť,“ spomína si s úsmevom.

Keď zmenila aktívne zamestnanie za sedavé, začala priberať a do piatich rokov sa jej hmotnosť zvýšila zo 65 na 80 kg. V roku 2011 otehotnela a vtedy sa to začalo. Nekonečné problémy s krvácaním, vysokým tlakom, zavodňovaním, nevoľnosťami a kopec iných sprievodných príznakov. Lekári jej odporučili pokoj na lôžku, nohy hore a minimálny pohyb. V októbri pri pôrode vážila 117 kg.

Trápenie

Vadilo jej celé telo a nemohla sa na seba pozerať. Asi po roku schudla na 100 kg. „Keďže sme plánovali ešte jedno dieťatko, tak som si povedala že sa nejdem ani snažiť chudnúť, lebo pri druhom to bude určite rovnaké. A aj bolo. Ku všetkým problémom sa pridala tehotenská cukrovka. Bola som zúfalá. Nezabudnem na obdobie, kedy som od zúfalstva a bolesti posledné mesiace tehotenstva preplakala,“ hovorí a najradšej by zabudla na nepríjemné obdobie.

Malé ciele

Scenár bol rovnaký, ručička na váhe pri pôrode sa vyšplhala na neuveriteľných 119 kg! Po pôrode sa snažila opäť chudnúť. „Začala som zdravšie variť, kúpila si knižky s fit receptami, googlila a vymýšľala recepty. Po roku som mala 98 kg a povedala som si, že už nikdy neprekročím stovku. Vytýčila som si malé ciele. Z 98 kg na 95, z 95 na 93 a takto postupne ďalej,“ zaumienila si.

Útek do posilky

Dostala sa na hmotnosť, ktorú vlastnými silami nevedela prekročiť. Preto začala cvičiť s osobným trénerom. „Zrazu drina, prísny režim, vstávanie za tmy, kým deti spia, útek do posilky a do 6.00 sa vrátiť domov. Starala som sa o dve malé deti, varila som im, manželovi aj sebe iné jedlo. Takto som fungovala rok a podarilo sa mi schudnúť na 83 kg,“ povedala nadšene.

Pomohla plastika

Opäť nastal útlm. „Moje telo prestalo spolupracovať, akoby nechcelo prijať zmenu. Ale nevzdala som to. Na facebooku som začala pridávať fotky jedál, ktoré mi pomáhali pri chudnutí. Mali veľký úspech a to ma hnalo vpred. V septembri 2016 som mala 80 kg a podstúpila plastickú operáciu ovísajúcej kože na bruchu. Z jednodňovky sa stal mesiac. Skomplikovalo to krvácanie do brušnej dutiny, druhá operácia a dlhá rekonvalescencia. Ale zobrali mi 5 kg kože!“

Ďalšia facka

Prišla však ďalšia facka. Manžel ochorel na rakovinu. Svoje trápenie utápala v kalorickom a nezdravom jedle. „Opäť som pribrala na 83 kg. Chvalabohu, manžel sa z toho dostal a nastal čas na opätovnú zmenu. Začala som opäť aktívne cvičiť na bežiacom páse, rotopede, s činkami a fit loptou. Momentálne mám 79 kg a cvičím 4-5-krát do týždňa. Všetky problémy a výhovorky typu „nedá sa“, som vypustila,“ hovorí úprimne Veronika.

Majte disciplínu

Pre mnohých chudnúcich je ťažké dokopať sa k odhodlaniu cvičiť a zbaviť sa nezdravých návykov. „Najhlavnejšie zo všetkého je upratať si v hlave, tam to všetko začína. Čím viac sa človek sústredí na to, čo zjedol, či cvičil a koľko cvičil, že má chuť na sladké, či si môže dať alebo nie, vtedy sa to zastaví úplne. Musíte v prvom rade chcieť, mať disciplínu, nepoľaviť a veriť, že to dokážete,“ myslí si Veronika, ktorej veľmi pomohla podpora rodiny a manžela.

Ukážkový jedálniček

Ráno

0,4 dl teplej vody s citrónom, proteín, 1 kúsok ovocia

Obed

zeleninová polievka, kurací steak so šalátom alebo guinoa so zeleninou a syrom, kocka čokolády alebo kúsok dobošky

Olovrant

jogurt s ľanovými semiačkami alebo jablko či proteínová tyčinka

Večera

proteín, šalát, vajíčka, cotagge cheese, tvaroh

