VIDEO: Koľko ovocia a zeleniny denne naštartuje chudnutie?

Poznáte pravidlo piatich zdravých a živých porcií denne? Ukážeme vám, čo presne to znamená.

Dávate si mištičku zeleniny k obedu? Je to fajn. No väčšina z nás množstvo ovocia a zeleniny, ktorú by sme mali za deň skonzumovať, podceňuje alebo nevie odhadnúť. A priberiete, ak si dáte viac sladkých plodov ako zelených? Nutričná špecialistka Ing. Petra Pavuková vám názorne vysvetlí, ako vyzerá päť zdravých porcií.

Autorka videa: Petra Pavuková, strih: Ladislav Círia

