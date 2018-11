VIDEO: Spaľujete ako kyselina, no radi by ste pribrať? 7x zdravý jedálniček vám pomôže

Všetci okolo vás sa sťažujú na nadváhu, no vy máte presne opačný problém? Znásobiť hmotnosť môže byť rovnaký problém, ako z nej ubrať.

Ručička na váhe stojí, no vy by ste privítali pár kíl navyše? Dodajte telu, čo potrebuje. Autor: Shutterstock

Ak máte prirýchly metabolizmus, sen o plnších ženských krivkách či vyrysovaných svaloch dosiahnete ťažšie. No predsa to ide, ak zaradíte do svojho života potraviny s vysokým obsahom živín. Najlepším riešením je kombinovať sacharidy a tuky, ale nezabúdajte ani na proteíny. Denne pridajte 250-500 kalórií, ale pozor. Maximálny zdravý limit 1800 kalórií u žien a 2200 u mužov neprekročte. Inak by ste začali priberať nezdravo.

Video: Tipy, ako zdravo pribrať

Denný jedálniček

Po prebudení: k bežným pridajte pohár teplého mlieka s medom

k bežným pridajte pohár teplého mlieka s medom Pred cvičením: nevynechávajte ju, doprajte si dve jablká, alebo banány a kombinujte s krátkym cvičením

nevynechávajte ju, doprajte si dve jablká, alebo banány a kombinujte s krátkym cvičením Raňajky: cereálny alebo zeleninový chlieb s maslom, alebo omeleta s toastami

cereálny alebo zeleninový chlieb s maslom, alebo omeleta s toastami Obed: ryža natural so zeleninou, alebo kuracím stehnom

ryža natural so zeleninou, alebo kuracím stehnom Olovrant: čaj alebo káva, pokojne aj s medom

čaj alebo káva, pokojne aj s medom Večera: aspoň 100 gramov kuracie stehno s polievkou

aspoň 100 gramov kuracie stehno s polievkou Pár hodín pred spaním: 30 gramov sušených hrozienok alebo orieškov

Zdroj videa: youtube.com / Fitness&Fun Health Tips

Priberať nemusíte z fast foodu a klobások. Ide to aj zo zdravých vecí. Uvidíte, že potrebná dávka živín vám dvihne nielen ručičku na váhe ale aj náladu. Nezabúdajte na kombináciu aeróbneho a anaeróbneho pohybu, ktorý pomôže podporiť správne svalové skupiny, nech priberáte do krásy!

