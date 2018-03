VIDEO: Spoznajte jeden z najpríjemnejších spôsobov chudnutia!

Počuli ste dnes super vtip alebo ste sa zasmiali na dobrom filme? Oplatí sa to nielen kvôli zlepšovaniu nálady

Ešte ste sa dnes nezasmiali? Je to škoda, lebo kto sa smeje, spaľuje kalórie. Hoci to nie je vždy ľahké, snažte sa nájsť dôvod na smiech. Oplatí sa to nielen kvôli chudnutiu.

Na hlavu i imunitu

Smiech je najlepší lekár. Tak práve tohto hesla sa chytili vedci, ktorí sa rozhodli preskúmať, či je to skutočne pravda. Zistili, že smiech posilňuje imunitný systém, povzbudzuje tvorbu hormónov šťastia, ale aj zvyšuje vytrvalosť a pomáha i pri bolestiach hlavy. To však nie je všetko. Zároveň zlepšuje funkciu pľúc i zásobovanie mozgu kyslíkom. Niektoré štúdie však poukázali aj na to, že smiech pomáha pri spaľovaní tukov.

Zaujímavosti tela: Prečo sme štekliví, ale sami sa poštekliť nemôžeme?

Každá kalória sa počíta

Podľa výskumu sa dokonca 20 sekúnd smiechu od srdca vyrovná telesnej záťaži pri 3 minútovom veslovaní. Pokiaľ vás srdečný smiech vydrží 20 sekúnd, znamená to pre vaše telo ako by ste sa 20 minút venovali joggingu. Aspoň to tvrdia vedci z Vanderbiltovej univerzity v americkom Nashville. Pri 10 až 15 minútach smiechu spálite 167 kJ. Jeden z členov tímu Maciej Buchowski má v tom jasno: „Každá kalória sa počíta,” uviedol nemecký portál Shape. Vo výpočtoch však išiel ešte ďalej. Ak sa budete smiať každý deň štvrť hodinu, môžete týmto spôsobom behom roka schudnúť 2 kilogramy. Navyše je to príjemný spôsob ako spaľovať kalórie.

VIDEO: Pri tomto sa vám bude chudnúť ako po masle



Zdroj: youtube.com/ BruBearBaby

Hlavne od srdca

Ak sa budete smiať každý deň, za mesiac spálite okolo 5 000 kJ. Za rok sa táto energetická hodnota pretaví do 12 kusov pizze a 10 čokolád. Ešte ste nezačali rozmýšľať, na čom sa dnes zabavíte? Pustite si obľúbenú komédiu. Pri smiechu sa posilňuje v priemere 80 svalov. A minúta srdečného smiechu sa vyrovná polhodine relaxačného cvičenia. Americký vedci odhalili až 19 druhov smiechu. Možno niektorý z nich využijete pri joge smiechu. Hoci zo začiatku prejdete smiechom síleným, postupne sa všetci vzájomne „nakazíte“ a vy sa budete smiať od srdca. Vedeli ste, že batoľatá sa usmejú v priemere 500-krát za deň?

Čítajte aj: