VIDEO: Zhadzujete tuk alebo svaly? Nezmýľte sa, výsledok vás sklame

Nepočítajte hmotnosť. Strata svalov a tuku sú dve odlišné veci, hoci váha ukazuje rovnako.

Uháňate kilogramy, aby vám ručička zakaždým prezradila zhovievavejšie číslo? Ani vymodelené mínus štyri kilá nemusia znamenať, že chudnete naozaj. Telo totiž treba odľahčiť od prebytočného tuku, nie svalov. Pokojne ste tak mohli prísť len o o dve kilá tuku, no dve kilá svalov. A tie potrebujete na to, aby vám metabolizmus fungoval správne a chudnutie pokračovalo. Pomôžeme vám zorientovať sa v kľúčových pravidlách, vďaka ktorým zaručene schudnete správne.

1. Bielkoviny

Bielkoviny idú do svalov, sacharidy a tuky do tuku. Síce veľmi zjednodušene, ale takto to naozaj platí. V štúdii dvoch skupín ľudí na nízkokalorickej diéte prišla o 27% tuku tá, ktorá jedla prevažne bielkoviny. A získala osemkrát viac svalov! Stavte teda na vajcia, ryby, červené mäso a mliečne výrobky. Pri 70 kilách telesnej hmotnosti by ste denne mali prijať 112 gramov bielkovín, teda asi tretinu denného kalorického príjmu.

2. Dostatok kalórií

Jeden z paradoxov chudnutia spočíva v tom, že ak to myslíte vážne, jesť musíte. A veľakrát viac, ako si myslíte. Ak prijímate menej kalórií, ako telo potrebuje, budú chýbať bazálnemu metabolizmu, teda na dýchanie a funkcie jednotlivých orgánov. Chýbajúcu energiu telo začne spaľovať zo svalov. Ak príjem navýšite (no neprekročíte!) ako prvé pôjdu sacharidy! Pamätajte, 1000 kalórií je minimum bez ohľadu na vek či hmotnosť.

3. Športujte

...alebo sa aspoň hýbte – ideálne dvakrát do týždňa odmakajte silové alebo kardiocvičenie. Chudnutie bude napredovať, ak sa zbavíte 500 až 1000 kalórií svojho bežného denného príjmu (pozor, pri dodržaní pravidla 2). Avšak namiesto toho, aby ste ich ubrali v jedle, polovicu z nich spáľte cvičením. To navyše pomôže znásobiť svalovú hmotu, zrýchliť metabolizmus a poradiť si s tukom.

4. Merajte centimetre

Chudnúť môžete zo štyroch dôvodov – strácate vodu, hustotu kostí, svaly alebo tuk. Dve ženy rovnakého veku môžu vážiť rovnako, no len o jednej z nich by ste povedali, že je štíhla. Štíhlejšia má totiž viac svalov, tie sú rozmerovo menšie a hutnejšie. Smerodajné teda nie je počítanie kilogramov, ale centimetrov!

Video: Prečo 2 kg tuku nie sú to isté ako 2 kg svalov?

Zdroj videa: youtube.com/Magical Health & Lifestyle

