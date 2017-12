Môžete jesť a nepriberiete! Nečakaná cesta chudnutia prekvapila aj vedecký tím

Aký dobrý je náš čuch, závisí od toho, či sme sýti alebo hladní. Zachráni nás pred tučnotou strata čuchu?

U myší to funguje! Myši, ktoré stratili čuch, nepriberajú, napriek tomu, že majú stravu bohatú na kalórie. Naopak, chudnú. Vedci zatiaľ nevedia, či to platí to aj o ľuďoch.

Prázdny žalúdok stimuluje čuchový zmysel, po najedení sa intenzita vzruchov zmierňuje. Nemecko-americký výskumný tím sledoval, ako ovplyvňujú pachové signály telesnú hmotnosť myší. Zaujímalo ich, koľko tukových buniek si uloží ich organizmus do zásoby, alebo naopak, koľko ich odbúra.

Štíhlosť nevonia

Myši bez čuchových buniek ostali aj napriek strave bohatej na kalórie štíhle. Ich organizmus odbúraval zásoby tuku a energiu uvoľňoval vo forme tepla. Iné pokusné zvieratá mali, naopak, umelo vylepšený zmysel pre pachy. Pribrali rýchlejšie ako prvé myši. Zatiaľ je otázne, či podobné vzťahy medzi priberaním a čuchom existujú aj u ľudí.

„Nečakal som, že „vypnutie" pachu môže spustiť také dramatické ubúdanie hmotnosti," priznáva Andrew Dillin z Kalifornskej univerzity v Berkeley, ktorý spolupracuje s Jensom Brüningom a s jeho pracovnou skupinou z Inštitútu Maxa Plancka v nemeckom Kolíne.

Americký vedec skúmal myši, u ktorých genetickými technológiami takmer úplne eliminoval čuchové bunky v nosovej sliznici. Zvieratá mali aj napriek bohatej strave o 16 % nižšiu hmotnosť ako normálne. Pritom nebolo vidieť rozdiel v apetíte či v príjme kalórií. Aj myši, ktoré boli pôvodne tučné, stratili po eliminácii čuchového zmyslu tretinu svojej hmotnosti.

Môže za to adrenalín?

Neočakávané schudnutie súvisí s odbúravaním tukových buniek. Dillinsov výskum ukázal, že nedostatok čuchových signálov aktivoval nervový systém a spôsobil, že časť tukového tkaniva sa zmenšila a druhá sa spálila v metabolickom procese. Naopak, Nemcovi Brüningovi sa podarilo vychovať myši, ktoré mali čuchový zmysel vyvinutý viac ako ich bežné kolegyne. Pribrali oveľa rýchlejšie. Myši bez čuchu mali zvýšenú hladinu adrenalínu v krvi. Je známe, že tento hormón sa vyplavuje najmä v stresových situáciách a podporuje spaľovanie tukov.

Terapia proti obezite

Vedci predpokladajú, že medzi čuchovými bunkami a sympatikovým nervovým systémom existuje spojenie, ktoré ovplyvňuje metabolizmus, teda látkovú výmenu. Možno by bolo vhodné výskum aplikovať na ľuďoch a vyvinúť terapiu na odbúranie obezity.

