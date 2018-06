Zaplňte brucho vlákninou a schudnite. HRNČEK zmeria, koľko stačí

Môžete chudnúť a zároveň nehladovať. Vláknina vám navyše zníži cholesterol a zabráni vzniku žlčových kameňov.

Dostatok vlákniny vám výrazne pomôže nakopnúť chudnutie. Koľko to je? Autor: Shutterstock.com

Denne vám stačí zjesť štyristo gramov zeleniny. Áno, presne také jednoduché to je. Zelenina totiž obsahuje vlákninu a tá má schopnosť nasať vodu ako špongia. Zaplní žalúdok, vyvolá pocit sýtosti a zníži chuť do jedla. Ale vláknina je aj v ovocí, orechoch, ryži, obilninách či strukovinách. Vo väčšine potravín sa nachádza v dvoch formách – ako rozpustná a nerozpustná. A vaše telo potrebuje obe.

Ako si škodíte?

Strava bez dostatku vlákniny sa vám lepí na boky, upcháva črevá aj cievy. „Nezdravé jedlá, málo vlákniny a zápcha – je pekelná kombinácia. Hrozí pri nej pridlhý kontakt prijatých škodlivín s črevnou stenou. Dráždia ju, poškodzujú a hrozí, že preniknú do krvi a budú škodiť,“ objasňuje gastroenterológ MUDr. Jarolím Šutka. Vláknina udržuje obsah čriev v pohybe, zmäkčuje objem stolice a tá sa potom ľahšie vylučuje. S ňou sa z tela odstraňujú toxické látky.

Najchutnejšia prevencia

Nerozpustná vláknina chráni pred zápchou a podľa vedeckých výskumov je vhodná ako prevencia ochorení čriev, dokonca aj rakoviny. Pamätajte si, že potrebujete denne vypiť niekoľko pohárov čistej vody, pretože vláknina ju absorbuje. Predchádza tiež tvorbe plynov, aj vzniku hemoroidov. Nerozpustnú vlákninu tvoria šupky ovocia, zeleniny, strukoviny či semiačka, ktoré tráviacim traktom iba prejdú.

Viaže tuky

Rozpustná vláknina pri kontakte s vodou napučí a vytvorí gél okolo čiastočiek potravy, čím bráni vstrebávaniu cholesterolu z čreva do krvi. Tým znižuje riziko vzniku aterosklerózy a mozgovej mŕtvice. Myslieť na ňu by mali i diabetici, pretože vláknina pomáha udržiavať optimálnu hladinu krvného cukru. Dokáže sa zlúčiť so žlčovými kyselinami, čím bráni vzniku žlčových kameňov.

Neprežeňte to

Všetkého veľa škodí a tak je to i s vlákninou. Keď ju budete telu dodávať iba v surovej forme, zjete priveľa čerstvého ovocia a zeleniny, podráždi črevo, vyprovokuje hnačky, bolesti či nadúvanie. Opatrní musia byť aj ľudia s chronickými chorobami tráviaceho traktu alebo pacienti po operáciách čreva. A nezabudnite, že ak si kúpite vlákninu v tabletách, musíte ju zapiť aspoň štvrťlitrom vody. Vláknina na seba viaže vodu z organizmu a ak by ste nepili, mohla by vás dehydrovať.

Hrnček ako mierka

Jeden hrnček:

pukancov má 1,5 gramu vlákniny

hnedej ryže má 3,5 gramu vlákniny

varených kukuričných zŕn má 4 gramy vlákniny

varenej šošovice má 5 gramov vlákniny

nakrájanej varenej brokolice má 5 gramov vlákniny

ovsených vločiek má 8 gramov vlákniny

malín má 9 gramov vlákniny

pohánky má 9 gramov vlákniny

cícera má 12 gramov vlákniny

mandlí má 12 gramov vlákniny

Mäso k tomu patrí

Ak nie ste zvyknutí, z veľkého množstva šalátu vás bude bolieť iba brucho a vláknina zabráni aj vstrebávaniu niektorých minerálnych látok. K poriadnej porcii zeleniny, preto patrí aj mäso, ryba alebo syr. Potrebujete kompenzovať najmä stratu železa, zinku, horčíka a vápnika. Zdravému človeku celkom stačí tridsaťpäť gramov vlákniny denne, čo je približne 24 sušených sliviek. Drvivá väčšina Slovákov má vlákniny v strave veľmi málo.

Radšej varené?

Ak vám surovú zeleninu ťažko trávi, tepelne ju upravte – ideálne pár minút nad parou. O časť vlákniny síce prídete, ale okrem stráviteľnosti zlepšíte aj vstrebávanie vitamínov, ktoré zo surových plodov telo doluje len veľmi ťažko. Krátko a šetrne tepelne upravenej zeleniny zjedzte dve tretiny, surovej tretinu.

