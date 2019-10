4 najnežnejšie spôsoby, ktorými vám vaše bábätko hovorí, že vás ľubi

Váš malý novorodenec nemá veľmi veľa možností, ako by vám vyjadril svoju lásku či náklonnosť. Sú ale spôsoby, ktorými vám to dáva najavo. Viete, o ktoré prejavy ide?

Už od prvého dňa zahŕňate svoje dieťa nekonečnou láskou a pozornosťou, či už pri jeho kŕmení, kúpaní, prebaľovaní alebo uspávaní. Nemôžete si ho prestať užívať, a preto mu venujete neustálu starostlivosť a nehu. Niekoľkotýždňový kojenec nemá veľmi veľa možností, aby vám prejavil svoju náklonnosť či vďačnosť. Predsa existujú spôsoby, ktoré si veľmi rýchlo osvojí, aby vám jasne dokázal, že ste najväčšou láskou jeho života.

Miluje, keď ho kolíšete

Novorodeniatko je najspokojnejšie, keď ho kolíšete alebo nosíte v náručí v kĺbku. Presne v takej polohe, ako bolo 9 mesiacov v maternici. Cíti vaše mäkké a tesné objatie, teplo či tlkot vášho srdca. Na začiatku nezálež na tom, kto ho nosí na rukách, akonáhle o čosi vyrastie, začne si čoraz viac uvedomovať svet okolo seba. Čím bude väčšie bude postupne preferovať najmä náruč mami, pred tými ostatnými. Rýchlo zistíte, ako veľmi vás miluje, pretože keď sa ho pokúsite dať niekomu inému, začne plakať.

Napodobňuje vaše výrazy

Malé detičky sú výbornými pozorovateľmi a rýchlo sa učia. Doslova od prvých dní pracujú tvrdo na tom, aby objavovali okolie a pochopili, ako všetko funguje. Veľmi rýchlo sa začnú od vás učiť, vycítia vaše nálady a pocity. Ste ich prvým a zároveň najdôležitejším učiteľom svojho dieťaťa. Nemôžete sa diviť, že i takto maličké bábätko začne postupne napodobňovať vaše výrazy tváre a jeho mimika bude kopírovať tu vašu. Bez problémov rozozná vašu tvár medzi inými a vie z nej vycítiť či ste šťastná, nahnevaná alebo smutná. Dieťa vám spoľahlivo nastaví zrkadlo, a vy sa potom márne trápite, prečo nevyzerá spokojne, aj keď mu nič nechýba.

Pozerá sa vám do očí

Práve narodený novorodenec nedokáže komunikovať s okolím tak, ako staršie deti. Nevie sa usmiať či dať najavo radosť, únavu alebo prosbu o niečo. Jedinú vec, ktorú ale zvládne je dívať sa na vás. Každá mama vie, že stačí jeden hlboký, uprený pohľad z očí do očí a je stratená. Pre toho malého človiečika, ktorý zatiaľ len je, kričí a spí, by urobia čokoľvek. A čím viac týchto dlhých pohľadov postupne pribúda, znamená to jediné, miluje vás.

Uprene vás sleduje

Keď je vaše bábätko nespí, pozoruje svet okolo seba. Približne po uplynutí šestonedelia zistíte, že si stále intenzívnejšie všíma svet okolo seba. Stredobodom jeho záujmu sa stávate vy. Pozoruje všetko, čo robíte, ako sa pohybujete a či sa náhodou od neho nevzdiaľujete. I keď sa zatiaľ nevie samo otočiť či dvihnúť hlavičku, nespúšťa z vás pohľad. Čoskoro sa začne dožadovať pozornosti a fyzického dotyku, zdvíha a naťahuje k vám svoje ručičky, čím vám chce povedať, že vás potrebuje a chce sa k vám pritúliť.

