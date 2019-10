5 ročné deti bez obrazovky? Nové odporúčania sú prísne, vyhnite sa týmto chybám!

Deti multimédiá milujú a strávili by s nim aj hodiny. Zabavia ich, všeličo naučia, no môžu aj škodiť. Prečo by ste mali u drobcov obrazovky obmedziť na minimum?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prvýkrát vydala odporúčanie týkajúce sa denného režimu u detí mladších ako 5 rokov. Uvádza v ňom napríklad to, že v prvých 2 rokoch života by dieťa nemalo pozerať do obrazovky, tabletu či hrať počítačové hry. V ďalších 3 rokoch by aktivity s multimédiami mali zaberať maximálne hodinu denne, no odborníci pripúšťajú, že najlepšie by bolo, ak by sa im malé deti vyhli úplne.

Čas strávený pozeraním rozprávok, hraním hier a online zábavou, odporúča Svetová zdravotnícka organizácia vymeniť za pohyb, klasické hry a aktivity s rodičmi. Je to síce náročnejšie, no pre samotný vývoj dieťaťa veľmi dôležité.

Podstatný čas

Medzi 1. a 5. narodeninami odporúča WHO deťom najmenej 3 hodiny fyzických aktivít denne. Hry na detských ihriskách, chôdza, ale aj kreatívne aktívne hranie by mali byť prirodzenou súčasťou života tiež najmenších detí. V rámci sedavých aktivít by rodičia mali uprednostňovať čítanie či rozprávanie príbehov pred televíziou a používaním multimédií.

„Rozvíjanie fyzických aktivít, obmedzovanie sedavého času a zabezpečenie kvalitného spánku u malých detí zlepší fyzické a mentálne zdravie a pomôže predísť detskej obezite i s ňou spojeným ochoreniam, ktoré sa môžu objaviť aj neskôr v dospelosti,“ povedala expertka z WHO Fiona Bullová.

Málo sa hýbu

Zásady Svetovej zdravotníckej organizácie pre najmenšie deti vytváral tím expertov, pričom zohľadňoval dopady nedostatočného spánku či pasívneho životného štýlu na zdravie. Správa WHO uvádza, že nedostatok fyzickej aktivity má ročne vo svete na svedomí vyše 5 miliónov úmrtí vo všetkých vekových kategóriách. Takmer štvrtina dospelých a 80 % adolescentov nemá dostatok pohybu.

Ďalšie odporúčania

Ak sa teda už v ranom veku objaví zdravá fyzická aktivita, upraví sa sedavé správanie i spánok, pomáha to formovať návyky od obdobia detstva cez dospievanie až po dospelosť. Kľúčové je:

nahradiť čas strávený pozeraním do smartfónov, tabletov a televízora hrami bez použitia multimédií,

do smartfónov, tabletov a televízora okrem pohybu je dôležitý aj sedavý čas , keď sa dieťa sústredí na interaktívnu hru, kde si cibrí kreativitu alebo predstavivosť,

, keď sa dieťa sústredí na interaktívnu hru, kde si dbajte na to, aby malo dieťa dostatok spánku, WHO odporúča deťom vo veku 3 až 4 rokov 10 až 13 hodín kvalitného spánku denne.

