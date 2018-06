7 najčastejších detských zranení a rád, ako si s nimi poradiť

Vedeli ste, že aj vybitý zub sa dá zachrániť? A prečo nemáte dezinfikovať rany a nezmýliť si vyvrtnutie so zlomeninou?

Deti sú aktívne. Behajú, skáču, šplhajú aj padajú. A hoci sa ich snažíte pred zraneniami uchrániť, s blížiacimi sa prázdninami počet úrazov bude len stúpať. Pretože leto je obdobie zážitkov a dobrodružstiev, detské zranenia k nim patria. Čo deťom hrozí a ako sa zachovať, keď sa dieťaťu niečo stane?

Preťažená chrbtica

Ku koncu školského roka môže mať vaše dieťa problémy s chrbtom. Prázdniny sú ideálny čas na to, aby si detský chrbát oddýchol. Hoci nejde o náhle zranenie, no ide o problém, ktorý by ste mali včas riešiť. Inak dieťaťu hrozia bolesti chrbta, krku, ramien alebo skolióza. Detský chrbátik je totiž ešte slabý a vyvíja sa. Problémy vznikajú najmä vtedy, ak dieťa dlhodobo nosí veľmi ťažký ruksak alebo ho nesie na jednom ramene. Dieťa si tak buduje okrem iného aj zlé držanie tela. Odborníci odporúčajú, aby školáci používali pevné ergonomicky tvarované ruksaky, ktoré by po naplnení nemali vážiť viac ako 10 až 20 percent telesnej hmotnosti dieťaťa.

Čítajte aj: Čo treba robiť, ak sa niečo stane vášmu dieťaťu?