8 vecí, ktoré by ste mali vedieť o spánku dieťaťa. Týmto chybám sa vyhnite

Dodržiavajte rituály, stanovte pravidlá, ale aj odmeňujete. Deti potrebujú limity, aby sa dobrovoľne dokázali ponoriť do sveta snov.

Načo potrebujú deti spánok? Dôvodom nie je len to, aby neboli na druhý deň mrzuté a aby ste si vy od nich oddýchli. Drobci potrebujú spánok, aby rástli a zostali zdraví. Ich svaly, srdce a celé telo sa v spánku zregenerujú. Spánok tiež riadi procesy, ktoré v detskom organizme ovplyvňujú rast, ale aj napríklad to, nakoľko budú počas dňa hladní alebo plní, čo im pomáha regulovať váhu. Je však toho omnoho viac, prečo je pre ne dôležitý. Pozrite si, čo by ste o ich spánku mali určite vedieť.

Posilňuje mozog

Zatiaľ čo vaše dieťa sníva, jeho mozog si triedi a uchováva myšlienky zo dňa, aby si na ne mohol neskôr spomenúť. To je kľúčová časť učenia. Vaše dieťa potrebuje spať, aby mohlo udržať pozornosť v škole. Ak má kvalitný a dostatočne dlhý spánok, dokáže plniť úlohy rýchlejšie a bude sa lepšie sústrediť, čo mu pomôže vyhnúť sa chybám.

