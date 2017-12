Aj deti môžu dostať reumu. Kedy venovať pozornosť kolienkam?

Ak sa dieťa často pýta na ruky, nemusia ho tlačiť topánky. Dajte mu skontrolovať kolienka. Ale nie ortopédom.

Juvenilná idiopatická artritída, ľudovo reuma, priláka pozornosť hlavne opuchom kĺbu alebo viacerých. „Kĺb je teplý, má obmedzený rozsah pohybu, bolí na dotyk aj pri pohybe. Musia byť aspoň dva príznaky a trvať aspoň šesť týždňov. Najčastejšia je bolesť kolien, členkov, zápästí, malých kĺbov rúk a nôh. Pri tejto, juvenilnej, artritíde nikdy nie je červený kĺb,“ zdôrazňuje reumatologička MUDr. Elena Košková z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch odlišnosť oproti iným zápalom kĺbov. Aj to, že ak drobca pobolieva kolienko len pár dní, príčinu, ak ešte treba, hľadajte inde.

„Pýtame sa na okolnosti – kedy sa objavila bolesť, s čím súvisela – úraz, predchádzajúca choroba, hnačka, horúčka... A potom, či sa objaví v pokoji alebo po námahe. Samozrejme, vždy musíme vylúčiť inú príčinu bolesti a opuchu kĺbov,“ opisuje odborníčka, čo by mali prezradiť výsledky vyšetrení krvi či pátranie po infekcii. Správny názov choroby sa totiž môže hľadať dlho.

Je to reuma?

Detská reuma, odborne juvenilná artritída, je najčastejšie reumatické chronické ochorenie detí. Hlavným príznakom je opuch, bolestivosť a obmedzenie funkcie jedného alebo viacerých kĺbov. Laboratórne vyšetrenia nie sú spoľahlivé. „Veľa detí má negatívny CRP test, pozitívny reumatoidný faktor má iba päť percent z nich. Často vyšetrované ASO dnes už len raritne súvisí s reumatickým zápalom kĺbov,“ hovorí Tomáš Dallos o trojici vyšetrení, po ktorých k nemu dieťa väčšinou zavíta od spádového pediatra a často zbytočne. Na skutočnú detskú reumu poukáže predovšetkým klinické vyšetrenie u reumatológa.

Ortopéd nie!

„Ráno je dieťa dve hodiny stuhnuté, poobede hrá futbal. Rodičia si často nemyslia, že je to niečo vážne,“ hovorí reumatológ MUDr. Tomáš Dallos o jednej z príčin, prečo deti s chorými kolienkami prichádzajú neskoro. „Bolesť je veľmi nespoľahlivý príznak. Hlavne tí menší sa na ňu nesťažujú, nevedia ju opísať. Vnímajú ju inak, chcú sa hrať, len krívajú. Ale to preto, lebo ich niečo bolí! Stáva sa, že pacient, ktorý potrebuje našu pomoc, príde neskoro. Nie je správne, ak takéto deti zablúdia k ortopédom, lebo tí sa sústreďujú predovšetkým na úrazové príčiny. Pre reumatológa je každý opuchnutý kĺb artritída, až dovtedy, kým ju nevylúčime,“ prízvukuje detský reumatológ.

Stratený čas

Hoci sa detská reuma nedá vyliečiť, analgetiká, nesteroidné antireumatiká, protizápalové lieky, napríklad hormonálne glukokortikoidy či biologická liečba dokážu nielen zmierniť utrpenie detí, ale hlavne zabrániť trvalým následkom – nezvratnému poškodeniu kĺbov, zastaveniu rastu, oneskoreniu puberty. Veľká časť pacientov doktorky Koškovej, ktorých liečbu vždy dôkladne zváži, tak nekončí na invalidnom vozíčku, ale môže mať normálne detstvo.

Lieky nestačia

Dieťa potrebuje rehabilitovať a pohyb! Ani s neposlušnými kĺbmi mu nedovoľte priveľmi oddychovať. Aj napriek bolesti musí choré i zdravé kĺby pravidelne naťahovať, aby mu po tom, čo prejde zápal, ďalej slúžili. Nevyhne sa pravidelným rehabilitačným cvičeniam, z ktorých si bude nosiť úlohy aj domov. Každodenné precvičovanie je podmienka a v žiadnom prípade neodhlasujte školáka z telesnej výchovy. Namiesto toho dohodnite s učiteľom upravené cviky. Vo voľnom čase mu dovoľte najmä plávať a bicyklovať. „Deti sa snažíme rýchlo a skoro liečiť. Čím menšie dieťa, tým rýchlejšie vznikajú deformity, lebo prirodzene rýchlejšie rastie,“ uzatvára doktor Dallos.

Vyrastú?

V súčasnosti viac ako 60% detí z reumy „vyrastie“. „Závisí to však od typu reumy, začiatku stanovenia diagnózy a liečby. U časti pacientov sa síce príznaky choroby potlačia, no niekedy sa objaví znova v dospelosti. U malej skupiny detí môže prejsť do neskoršieho veku,“ vysvetľuje reumatologička Košková.

