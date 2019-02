Aj nádcha môže byť zradná! 5 najväčších chýb, ktoré robia rodičia pri podávaní liekov

Nie sú to len neškodné sirupy a tabletky. Čítajte príbalové letáky a dvakrát zvážte, či dieťa liek naozaj potrebuje.

Myslíte to dobre. Chcete, aby sa mu uľavilo a už pri najmenšom zdravotnom probléme siahnete po liekoch. Niekedy je však menej viac. Autor: Shutterstock

Kašeľ, nádcha, či teplota - väčšina rodičov uteká do lekárne už pri prvých náznakoch choroby. No kým vy sa mu snažíte pomôcť a uľaviť od bolesti, dopadnúť to môže napokon aj opačne. Voľnopredajné lieky na bežné detské choroby dokážu účinne zmierniť prejavy choroby, lenže vedia aj škodiť. Skúsenosti odborníkov potvrdzujú, že rodičia to neraz preháňajú.

Liek je liek

Chcete mu dobre a už pri prvých príznakoch siahnete po sirupe či tabletke na zmiernenie bolesti? Liek, hoci aj voľnopredajný, je vždy liekom a má svoje vedľajšie účinky. Preto by ste mali dopredu zvážiť, či je jeho podanie nevyhnutné. A ak áno, v akom množstve a akých kombináciách. Inak to môže dopadnúť aj takto: „Spomínam si na prípad mladej mamičky, ktorá liečila svoje trojročné dieťa 3 týždne rôznymi druhmi paracetamolových liekov. Dieťa malo zvýšenú teplotu, občas kašľalo, no opakované testy neukázali zvýšené CRP hodnoty. Výsledkom tohto paracetamolového liečebného excesu bol kritický stav dieťaťa, akútne zlyhanie pečene a hospitalizácia na ARO,” hovorí praktická lekárka Jana Straková, že detskému organizmu sa intoxikáciu našťastie podarilo zvládnuť.

Čo mu dávate?

Lenže nemusíte zájsť až tak ďaleko, aby ste dieťaťu škodili. Skúsenosti lekárov potvrdzujú, že rodičia deťom často podávajú priveľa liečivých preparátov alebo v úplne nevhodných kombináciách. Len v USA skončí každý rok cez 70-tisíc detí na jednotkách intenzívnej starostlivosti z dôvodu podania nevhodného lieku, chybného dávkovania alebo liekových kombinácií, ktoré negatívne pôsobia na detský organizmus. Takéto omyly môžu viesť k skomplikovaniu alebo predĺženiu doby ochorenia, pri veľmi malých deťoch niekedy dokonca až k vážnym následkom. Malé dieťa má ešte nevyzretý metabolizmus a imunitný systém, čo ho robí zraniteľnejším.

Predávkovanie pri nádche

Na trhu je veľké množstvo voľnopredajných liekov na zníženie horúčky, zmiernenie kašľa či nádchy alebo bolesti. Problémom však je, že zvyčajne obsahujú rovnaké účinné zložky, napríklad látku paracetamol. Ak skombinujete niekoľko prípravkov súčasne, dostane dieťa počas dňa až dvojnásobok odporúčanej dennej dávky paracetamolu. Pozorne si preto prečítajte informácie na príbalovom letáku alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom, či sú lieky kombinovateľné a vhodné na dané príznaky choroby.

Ignorujete rady lekára

Vydobíjate si u pediatra antibiotiká alebo naopak, ak ich už dieťa začne užívať, nedbáte na využívanie celej dávky? Obdobie, keď si rodičia iniciatívne žiadali pre svojich drobcov antibiotiká, vďaka osvete pomaly slabne. Ale ešte stále veľa rodičov nedbá na využívanie celej dávky. Pocit, že po troch dňoch je dieťa fit a vy mu musíte ešte ďalšie dni dávkovať antibiotiká, nepoteší asi žiadneho rodiča. No odborníci prizvukujú, že ak nedodržíte celý rozsah liečby, choroba sa môže vrátiť a baktérie zostanú voči liekom odolnejšie.

Menej je viac

Odmerka či lyžička? Je jedno, čím meriate, dôležitá je presnosť. Ak dávkujete odhadom a zakaždým pridáte o niečo viac kvapiek, sirupu, či rozdrveného lieku, dostanete do dieťaťa väčšie množstvo účinnej látky, než by bolo vhodné. Podľa výsledkov štúdie lekárskej fakulty v New Yorku až 70% všetkých rodičov nalieva liečivých prípravkov zakaždým viac, než je odporúčané množstvo. Niektorí dokonca až dvojnásobok! Pri dlhodobom užívaní potom môže ľahko dôjsť k predávkovaniu.

Váha či vek?

Dávkujete deťom lieky podľa veku? Tak potom sa môžete poriadne mýliť. Detský organizmus metabolizuje lieky v závislosti od toho, koľko váži. Jeho hmotnosť sa pritom nemusí zhodovať s tabuľkovými hodnotami priradenými k veku. Štúdia z University of Minnesota College of Pharmacy v Minneapolis priniesla zistenie, že deti s nadváhou metabolizujú oveľa rýchlejšie niektoré liečivé zložky určené na tlmenie kašľa. Znamená to, že môžu potrebovať väčšiu dávku lieku. Ak si nie ste v dávkovaní istí, vždy je dobré poradiť sa s lekárom.