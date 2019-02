Ak zjedlo dieťa baterku, nečakajte! Čo robiť a kedy ísť k lekárovi?

Drobný predmet sa zväčša z tráviaceho traktu dokáže dostať prirodzene von. Ak ide o drobnú baterku, ihneď utekajte do nemocnice, môže ísť o život!

Deti majú radi všetko malé, farebné, lesklé a neznáme, tak prečo to neochutnať? Autor: Shutterstock.com

Deti objavujú svet všetkými zmyslami a žiaľ, skúšajú ho spoznať aj cez ústa. Snáď každá mama už vyťahovala svojmu drobcovi z úst niečo, čo tam nepatrí - od guličiek, malých hračiek, štuplíkov, mydla či menej škodlivého papiera alebo kriedy. Kým niektoré predmety sa podarí vybrať, iné zjedia deti skôr, než tomu rodičia stihnú zabrániť.

Čítajte aj: 4 x prvá pomoc pri otrave. Ujasnite si, kedy je vracanie nebezpečné

Každý rok preto skončí na pohotovosti množstvo detí, najmä vo veku do 4 rokov, ktoré prehltli rôzne predmety. Kým pri väčšine sa čaká na reakcie a či predmet z tráviaceho traktu prirodzene vylúčia, celkom iná situácia je pri baterkách. Veľkým strašiakom sú drobné ploché baterky používané v elektronike a hračkách, pretože následky po ich prehltnutí môžu byť veľmi vážne, varujú odborníci.

Rýchlo utekajte

Andrea až v poslednej chvíli spozorovala, že jej dvojročný syn zjedol malú baterku. Keď mu ju v ústach už nenašla, začala panikáriť. Nevedela sa rozhodnúť, či mu má vyvolať vracanie alebo mu pomôže, ak si prehltnutý predmet zapije vodou. Našťastie neurobila ani jedno z toho a utekala k lekárovi.

„V prípade, že dieťa prehltne malú baterku, je nevyhnutné navštíviť nemocničné zariadenie. Takéto dieťa bude prijaté na pozorovanie, kde ultrazvukom alebo röntgenom skontrolujú, kde sa baterka nachádza,” hovorí pediater Michal Slivka, že cudzie teleso sa väčšinou do 2 až 3 dní vylúči stolicou samo. V prípade lítiovej baterky to však platiť nemusí a treba byť opatrnejší.

VIDEO: Cudzí predmet v nose? Dieťa zachráni trik, ktorý doma zvládnete

Pozor náboj!

Dôvodom je, že ak malá baterka uviazne napríklad v pažeráku, alebo v inej časti tráviaceho traktu, môže dôjsť k veľmi nebezpečnej chemickej reakcii. Elektrický prúd z batérie v kombinácii so slinami vytvára hydroxid sodný, ktorý silne leptá všetky tkanivá v organizme. Pre dieťa to môže mať fatálne následky a žiaľ, v najhorších prípadoch aj smrteľné.

„Ak dôjde k uviaznutiu baterky napríklad v žalúdku, treba ju čo najskôr endoskopicky odstrániť. Ak to inak nejde, v krajnom prípade aj chirurgicky, aby nedošlo k uvoľneniu toxických látok do tela dieťaťa,” varuje pediater. Odborník zároveň potvrdzuje, že v mnohých prípadoch prejde batéria tráviacim traktom bez toho, aby uškodila. Opatrnosť je však vždy na mieste a do nemocnice treba ísť s dieťaťom v každom prípade aj preventívne.

Vypilo vaše dieťa gél na pranie? Nenúťte ho vracať a volajte toto číslo!

Čo robiť, ak dieťa zje baterku?

Nevyvolávajte zvracanie, nedovoľte dieťaťu jesť ani piť, kým sa prítomnosť batérie nevylúči RTG vyšetrením. Výnimkou je podávanie medu. V prípade podozrenia na prehltnutie batérie sa odporúča podať 2 lyžičky medu, čo treba opakovať približne každých 10 minút. Odchod na pohotovosť však neodkladajte a čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc. Ak máte spotrebič, v ktorom batéria bola, alebo originálny obal výrobku, zoberte ho so sebou, aby ste lekárom umožnili identifikovať typ batérie a jej chemické zloženie.

Môže vás zaujímať: