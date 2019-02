Ako perličky? Najčastejšie chyby, ktoré ničia zuby našich najmenších

Deti potrebujú so starostlivosťou o chrup pomôcť. Kedy začať a čomu sa vyvarovať? A čo mýtus o fluoride?

Majú ich ako perličky. Ak však nepodchytíte ústnu hygienu u detí včas, prejaví sa to v budúcnosti na kvalite ich zubov. Ako predchádzať kazom a ktorým najčastejším chybám pri starostlivosti o chrup sa vyvarovať?

1. Príliš skorá samostatnosť

Hoci samostatnosť v bežných činnostiach u malých detí nie je na škodu, u čistení zubov to tak skoro neplatí. Väčšina malých detí až do konca predškolského veku nemá dostatočné motorické zručnosti na to, aby si zuby dokonale vyčistilo. Neznamená to však, že si ich nemôžu umývať samostane vôbec. Keď už je dieťa fyzicky schopné čistiť si zuby samo, niekedy medzi tretím a štvrtým rokom, nechajte ho. Zakaždým mu ich však dôkladne dočistite. Podľa odporúčaní zubárov by ste zúbky mali čistiť, alebo aspoň skontrolovať, deťom až do 8 rokov.

2. Vynechávanie čistenia

Veď sú ešte malí a mliečne zúbky aj tak vypadnú. Aj takýmto mylným predstavám žiaľ rodičia ešte stále veria. Deti treba motivovať, aby si zuby čistili každý deň bez kriku a naťahovania. Najmä u celkom malých detí to môže byť občas náročná úloha, keď malkáči nemajú trpezlivosť na dentálnu hygienu. Spravte z čistenia hru, nechajte drobca, aby si zuby umýval s obľúbeným plyšákom či hračkou. Dbajte na to, aby ste dieťaťu umývali chrup ráno aj večer, a to každý deň. Investovať čas do mliečnych zubov sa oplatí, pretože ich kvalita sa neskôr odrazí na kvalite trvalých zubov.

3. Neskoré začiatky

Váhate, kedy začať s dentálnou hygienou? Potom vedzte, že ideálny čas nastáva v okamihu, keď sa bábätku prereže prvý zúbok. Už vtedy sa na zúbku usádzajú povlaky z mlieka a príkrmov. Podľa zubárov stačí zobrať vlhkú vreckovku alebo gázu a jemne ňou pretrieť zúbky aj ďasienka. Neskôr, keď pribudnú ďalšie zúbky, nastane čas, kedy treba ústa dôkladnejšie čistiť. Na trhu je niekoľko druhov kefiek - od gumových na prst, až po kefky s gumenými masážnymi výbežkami. Dôležité je už u celkom malého dieťaťa od jedného až dvoch rokov vytvoriť návyk na čistenie.

4. Vynechávate fluorid

Hoci má fluorid v poslednom období zhoršenú povesť, stále platí, že je pre zdravie zubov dôležitý. A týka sa to aj detských zúbkov. Rozdiel je len v jeho množstve, ktorý chrup detí potrebuje. Fuorid je látka, ktorá dokázateľne posilniť zubnú sklovinu a je prevenciou pred zubným kazom. Pasty s obsahom fluoridov však začnite dávať až deťom, ktoré dokážu pastu vypľúvať. Deti vo veku do 2 až 3 rokov prehltnú väčšinu pasty a kým sa to nenaučia, je lepšie im dávať pasty bez fluoridov. Množstvo pasty je však kľúčové. Pre malé deti stačí množstvo vo veľkosti hrachu, až školákom povolíme pasty viac.

5. Pozor na olizovanie a cukor

Olízať cumlík alebo detskú lyžičku považuje mnoho rodičov za samozrejmosť. Zubári však pred takýmto správaním varujú. Mliečne zuby sú totiž v období od ich prerezania do ukončenia vývoja dočasného chrupu najzraniteľnejšie a prenos vašich slín do detských úst im môže poškodiť. Dochádza totiž vtedy k prenosu baktérií, ktoré spôsobujú zubné kazy alebo zápaly ďasien. Zuby tiež ničí cukor. Platí pravidlo, že po vyčistení zúbkov by už večer nemalo dieťa nič jesť ani piť, dokonca ani mlieko, jedine nesladenú vodu. Len tak ostanú zúbky čisté až do rána.

6. Zabúdate na prevenciu

Kedy ste boli prvýkrát s dieťaťom u zubára? Uvedomelejší rodičia chodia už vo veľmi nízkom veku 2 rokov, iní si počkajú na prvý kaz či povinnú školskú prehliadku. Dieťa má nárok navštíviť zubára preventívne dvakrát ročne. Nielenže v predstihu odhalíte začínajúce kazy, ale najmä pripravíte dieťa psychicky na to, ako návšteva u zubára vyzerá. A radšej začať s prehliadkami skôr, ako traumatizovať dieťa vŕtaním zuba už na prvom stretnutí so zubárom.

