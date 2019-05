Ako zvládnuť spoločné stolovanie s deťmi? S týmito tipmi to bude pohoda

Udržať disciplínu pri stole je pre rodičov poriadna výzva. Aby ste nemali z rodinného obeda či prípravy jedla stres, skúste použiť osvedčené rady.

Predstava harmonickej rodinnej večere či obeda, kde všetky deti poslušne sedia za spoločným stolom, funguje snáď iba vo filmoch. Večné vymýšľanie, odbiehanie od stola a odmietanie jedla dá poriadne zabrať každému rodičovi. Spoločné stolovanie má však pre deti podľa psychológov obrovský význam. Formuje ich pocit spolupatričnosti, sebadôvery aj bezpečia, ale tiež ovplyvňuje stravovacie návyky a stmeľuje celú rodinu.

Veľa rodičov však vie, že obed sa s batoľatami alebo neposednými predškolákmi môže skončiť slzami, zabuchnutými dverami a dokonca krikom. Ako spoločne jesť a mať pritom čo najmenej stresu? Vyskúšajte rady, vďaka ktorým bude stolovanie príjemný čas strávený s rodinou.

Zapojte ich

Deti chcú byť veľkí dospeláci, preto ak ich zapojíte do príprav, budú mať radosť a zároveň získajú pocit, že sa na zhotovení jedla podieľali. Keď deti vidia, ako sa jedlo pripravuje a čo je súčasťou receptu, získajú väčší záujem o jeho konzumáciu. Vyberte si recept spolu s deťmi, ktorý je dostatočne jednoduchý na to, aby ho zvládli. A dovoľte im, aby vám pri varení pomáhali.

Buďte kreatívni

Máte deti, ktoré „jedia očami“? Tak to využite. Ak sa boja ochutnávať nové jedlá, naaranžujte ich tak, aby sa im páčili. Skúste tanier vylepšiť niečím originálnym, čo drobcov zaujme a presvedčí, aby jedlo vyskúšali. Môžete napríklad vykrojiť hviezdičky či iné tvary zo sendvičov alebo farebne ozdobiť taniere. Vytvorte obrázky, poprípade napíšte mená detí na tanier s pomocou kečupu či inej farebnej omáčky. Určite ich originálny nápad zaujmete.

Dajte im na výber

Neuspeli ste s kreatívnym aranžovaním? Potom im dajte na výber, ale tak, aby si vybral s dvoch zdravých jedál. Poprípade urobte výmenný obchod. Ak dieťa zje jedlo, ktoré mu ponúkate, dostane za odmenu niečo sladké. Nepozdáva sa mu to? Buďte vytrvalí a najmä neustupujte. Dieťaťu často nechutí jedlo, ktoré nepozná alebo mu nie je sympatické. Na mnohé chute si zvyká postupne, preto ak niektoré z potravín odmieta úplne, prinúťte ho zjesť aspoň kúsok. Tak zvýšite pravdepodobnosť, že mu časom zachutí.

Použite fantáziu

V prípade, že vaše deti patria k tým, ktorým musíte zeleninu nútiť, zväčša sa to bez kriku a stresu doma nezaobíde. Neznamená to však, že by ste mali rezignovať, neponúkať drobcom nové druhy potravín je škoda. Zapojte fantáziu a skúste deťom jedlo ozvláštniť. Napríklad nakrájajte zeleninu na kolieska či štvorčeky, kombinujte rôzne druhy a vymýšľajte pri tom nejaké hry, v ktorých bude hrať hlavnú úlohu práve zelenina.

Nastavte pravidlá

Ak dieťa nechce jesť, nenúťte ho. Trvajte však na tom, aby zostalo sedieť pri stole a neodbiehalo, kým ostatní dojedia. Je dobré drobcovi vysvetliť, že o jedle sa zle nehovorí, pretože ostatným chutí. Ak jemu nie, jesť nemusí, ale nemá jedlo znepríjemňovať ostatným a poprípade tak ovplyvňovať ďalšie deti. Keď dieťa odmieta jesť úplne, nenúťte ho, zároveň mu však nevarte hneď náhradné. Pokúste sa mu ho ponúknuť neskôr, keď bude hladné.

