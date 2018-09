Alergie môžu zhoršiť aj učenie. Zabojujte proti ním vysávačom

Blíži sa začiatok vykurovacej sezóny, teda čas, kedy sa všeobecne zhoršujú prejavy alergie na prach v byte, alebo inak, alergie na roztoče. Ide o veľmi nepríjemný, ale častý typ alergie.

Prejavuje sa problémami s dýchacím ústrojenstvom aj ekzémami. U detí môže alergia na roztoče dokonca zhoršovať schopnosť sústrediť sa a negatívne ovplyvniť výsledky v škole.

Neviditeľní hostia

Alergie na roztoče netreba podceňovať. Okrem návštevy alergológa by ste sa mali postarať o to, aby sa vo vašej domácnosti nachádzalo čo najmenej alergénov. To však vôbec nie je jednoduché. Roztoče sa usídľujú najčastejšie v matracoch, gaučoch, kobercoch a textíliách, čiže všade tam, kde je im príjemne teplo a dostatočne vlhko. Víria dokonca aj v bytovom prachu. Jednou z možností, ako s nimi zatočiť, je častejšia starostlivosť o podlahu a nábytok. Ideálne s praktickým pomocníkom na denné použitie.

Ideálny pomocník pre každodenné upratovanie

Riešením od Philips je nový bezšnúrový tyčový vysávač PowerPro Aqua 3 v 1. Okrem toho, že je antialergický, budete ho mať vždy poruke na každodenné rýchle upratovanie. Vďaka technológii PowerCyclone disponuje vysokým výkonom. Vysávač je určený na suché vysávanie aj mokré umývanie. A čo je najlepšie, oboje zvládne jediným ťahom. Podlahu teda povysáva a umyje namokro, a to na všetkých typoch podláh. Prácu, na ktorú by ste si inak museli vyhradiť minimálne hodinu, si s Philips PowerPro Aqua 3 v 1 skrátite na polovicu, a to s jediným prístrojom. Bez vedier a mopov. Ušetrený čas tak môžete venovať príjemnejším aktivitám.

90 % alergénov je preč

Jednoznačným plusom Philips PowerPro Aqua je trojvrstvový umývateľný filter, ktorý dokáže zachytiť viac ako 90 percent alergénov vrátane roztočov. A nielen z podlahy. Pomocník má zabudovaný ručný vysávač. Stačí ho odňať a jednoducho povysávať nečistoty z pohovky. Skvele ho využijete aj v interiéri auta. Vysávač je bezvreckový a bezšnúrový. Na jedno nabitie vyčistíte celý byt bez toho, aby ste museli dokupovať vrecká. Jeho používanie je preto neuveriteľne praktické. Ľahko sa s ním manipuluje a po dokončení práce ho jednoducho vypnete a odložíte na miesto.

Philips PowerPro Aqua je skvelý pomocník do domácnosti, v ktorej to žije. Upratuje bleskovo a bez námahy. Každodenne zbaví váš domov neželaných hostí v podobe roztočov a iných alergénov. Jeho nákupom nič neriskujete, pretože do 45 dní od zakúpenia môžete využiť záruku vrátenia peňazí. Viac na www.philips.sk/mbg45-vysavace