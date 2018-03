ÁNO, sladkým cereáliám. Odborník vysvetľuje, prečo ich nezakazovať

Cereálie často viac pripomínajú obyčajné sladkosti, ako zdravé jedlo. Prečo sú podľa odborníka vhodné na raňajky pre vaše deti?

Odborník na výživu MUDr. Peter Minárik cereálie nezatracuje, najmä ak ich dieťaťu naservírujete s mliekom. No nemali by tvoriť celé raňajky! „Ideálne raňajky sú pestré, zložené z viacerých potravín. Napríklad celozrnná hrianka, cottage syr a čerstvá zelenina. A na sladký záver napríklad aj 20 g cereálií a 2 dcl polotučného mlieka,“ odporúča lekár.

Fast foody sú nebezpečnejšie, než ste si mysleli!

Dávku neprekračujte pre obsah cukru

Mnohé cereálie obsahujú podľa etikety veľa cukru, preto odborník odporúča len spomínanú menšiu, 20-gramovú porciu. „Výrobcovia dávajú o niečo viac cukru do cereálií určených deťom asi preto, aby im chutili. Inak by ich odmietali jesť, čo by však bola škoda. Cereálie obsahujú rastlinnú vlákninu a vďaka fortifikácii aj dostatok vitamínov a minerálnych látok,“ vraví MUDr. Minárik. Odmieta, že by 20- či 30-gramová porcia mohla prispieť k vzniku obezity u dieťaťa.

Raňajky na mieru: Aké máte zamestnanie, takým jedlom začnite deň

Vždy pridajte aj pohár mlieka

Ak vyrobíte domáce müsli s ovsenými vločkami, orieškami a ovocím, budú to skvelé raňajky. No ak ich vaše dieťa odmietne, odborník nevidí problém ani v extrudovaných ochutených chrumkavých cereáliach, ktoré väčšina detí miluje. „Ak k nim vypijú aj pohár mlieka, pokojne ich dávajte deťom aj pravidelne. Maximálna porcia by ale nemala prekročiť 30 gramov.“ Pri malých deťoch môžete naliať do pohára aj plnotučné mlieko, u školákov ale MUDr. Minárik odporúča polotučné a v dospelosti už len mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku.