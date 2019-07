Astmu môžete odhaliť už u bábätka. Nečakajte kašeľ ani soplíky. Ako ju zistíte?

Ekzémy a potravinové alergie sú u 20 až 40 percent detí predstupňom neskoršej astmy. Všímajte si všetky tieto prejavy a upozornite na ne vášho pediatra.

Astma je síce nevyliečiteľné, avšak liečiteľné chronické ochorenie. A čím skôr sa s liečbou začne, tým lepšie. Astma totiž postupne mení a bez liečby nenávratne ničí dýchacie cesty. Prvé príznaky sa často dajú spozorovať už u 2-3 mesačných bábätiek. Predzvesť astmy sa môže prejaviť ako ekzém na detských líčkach.

Všímajte si varovné fľaky

„Jedným z prvých signálov, že dieťa treba vyšetriť na možnú astmu, je atopický ekzém. Ten sa objavuje už u dojčiat. U batoliat sa pridávajú potravinové alergie a v školskom veku časté soplíky, alergická rinitída,“ upozorňuje na príznaky astmy v útlom veku MUDr. Helena Leščišinová, primárka oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb bardejovskej nemocnice. Ak má vaše bábätko na líčkach, tele či na nohách suché začervenané pľuzgieriky alebo červené fľaky, prípadne sa pridávajú ďalšie spomenuté príznaky, mal by to byť signál pre detského lekára, aby vás poslal na vyšetrenia, ktoré potvrdia prípadnú astmu. O to viac v prípade, ak máte atopiu či astmu v rodine. Genetická predispozícia je najsilnejší faktor vzniku ochorenia.

Diagnóza sa musí overiť

„Zisťujeme anamnézu, prítomnosť ekzémov, pátrame po potravinových alergiách, ako často dieťa bralo antibiotiká či prekonalo vírusové ochorenia dýchacích ciest, zisťujeme funkčnú kapacitu pľúc a robíme ďalšie vyšetrenia,“ vysvetľuje odborníčka. Liečba sa môže nasadiť až po tom, ako lekári diagnózu potvrdia. Častý výskyt prechladnutí či alergická nádcha ešte neznamenajú, že ide o astmu. Ak sa však diagnóza potvrdí, jej liečba musí byť celoživotná.

Liečbu treba dodržiavať

„Lieky na astmu sa nesmú vysadzovať, musia sa užívať aj vtedy, ak sa cítite dobre. Zmeniť sa môže len ich dávkovanie. Disciplinovaný pacient žije tak, akoby astmu ani nemal,“ zdôrazňuje MUDr. Peter Pružinec, CSc., primár kliniky alergiológie a klinickej imunológie. „Pacienti, ktorí liečbu nedodržiavajú, zomierajú trikrát častejšie,“ varovne dodáva primárka Leščišinová. Podľa nej sa aspoň polovici úmrtí spojených s astmou dalo predísť. O to smutnejšie je, že samotní rodičia neraz dieťaťu lieky vysadia, keď majú pocit, že sa už dlhšie dobre cíti a nemáva záchvaty, prípadne že z astmy „vyrástlo“. Odborníčka tiež varuje pred samoliečbou rôznymi čajovými zmesami či homeopatikami, ktoré môžu byť, naopak, príčinou problémov. Oveľa rozumnejšie je vyhýbať sa prostrediu so spúšťačmi záchvatov, najmä s peľmi, roztočmi, plesňami či s exhalátmi.

Kašeľ a sipot

Astma môže prepuknúť prakticky kedykoľvek. Rok-dva predtým sa zvyknú objaviť častejšie nádchy, vodnatý výtok z nosa, svrbenie očí. Z ľahkej formy môže prejsť v krátkom čase do takej ťažkej, že vás vyradí z normálneho života. „Astma sa prejavuje sťaženým dýchaním – dýchavicou, dráždivým kašľom. Najmä výdych sprevádza pískavý zvuk a sipot,“ poukazuje primár Pružinec na typické príznaky, ktoré by ste nemali ignorovať.

Z nevinného kašľa vážna choroba. Do dvoch minút ju odhalí šikovná hračka

Ohrození jedináčikovia

U detí je výskyt astmy častejší u chlapcov, no od puberty a u dospelých prevažuje ženské pohlavie. Jedináčikovia či deti s jedným súrodencom majú väčšiu pravdepodobnosť astmy ako deti s viacerými bratmi a sestrami.

Alergény a spúšťače astmy

roztoče, hlavne u detí

plesne

pele stromov, tráv a burín

znečistené životné prostredie – oxid siričitý, ozón, oxidy dusíka

vírusové infekcie dýchacích ciest

bakteriálne infekcie – chlamýdiový a mykoplazmatický zápal pľúc

obezita – pri ľahkej je o 38 a pri ťažkej až o 92 percent vyššie riziko astmy

rizikové zamestnania – pracovníci so zvieratami, v potravinárskom priemysle, zdravotníci

fajčenie, tabakový dym

7 omylov, ktorým mnohí stále veria

astma sa spúšťa v hlave pomáhajú výživové doplnky liečba je len dočasná alebo sezónna lieky časom prestanú účinkovať dieťa môže z astmy vyrásť inhalačné kortikoidy majú rovnaké vedľajšie účinky ako tabletkové fyzická aktivita astmatikom škodí