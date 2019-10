Chcete mať z dieťaťa super krasokorčuliara? Čo odporúča Jozef Sabovčík?

Ak sa vám zdá, že to vášmu drobcovi ide dobre na korčuliach, mohli by ste skúsiť krasokorčuľovanie. Netreba začať príliš skoro, no pozor, aby ste neprešvihli správny vek.

Máte pocit, že aj vaše dieťa by mohlo spraviť Slovensku celosvetovú reklamu podobne ako Ondrej Nepela či Jozef Sabovčík? Toho druhého sme sa spýtali, kedy je ten správny vek, aby sa dieťa začalo venovať krasokorčuľovaniu.

Skôr ako si zafixuje zlé návyky

Prvé krôčky na ľade môžete naučiť dieťa vy, ale skôr, ako by sa mu zafixovali nejaké zlé návyky, mal by ho dostať do rúk skúsený tréner. „Dôležité je, či má na krasokorčuľovanie dieťa predpoklady. Ideálne je začať s trénerom asi v šiestich rokoch. V šiestich či siedmych som začínal aj ja,“ odporúča Jozef Sabovčík, ktorý klzisko odmalička miloval. „Horšie to bolo s ranným vstávaním, s tým som mal strašný problém. Už o 6.15 sme mali na ľade pohybové cviky,“ priznáva otvorene, čo tréning nádejnej hviezdy obnáša.

Filip Tůma: Nikdy nebudem prepnutý otecko

Trochu zdisciplinovať áno, ale nie nútiť

Podľa našej krasokorčuliarskej legendy ale nie je dobré dieťa do ničoho nútiť. Samozrejme, spočiatku to hlavne pre skoré vstávanie môže byť trochu boj, no dieťa musí mať okrem predpokladov aj záujem. „Ja som si už ako dvanásťročný nevedel predstaviť život bez korčuľovania. Na druhej strane môj syn Blade mal na krasokorčuľovanie predpoklady, ale nebavilo ho to. Lekcie korčuľovania, tie áno, ale keď mal sám na sebe pracovať, to nie. Musel by som ho „bičovať“, no to som nechcel. Ak to nešlo z neho, jedného dňa by s tým aj tak skončil,“ upozorňuje Sabovčík, že očakávania rodičov by mali korešpondovať so záujmami dieťaťa, nie ich prekračovať.

Odkaz Petry Vlhovej dnešným rodičom: Dve veci dá deťom iba šport

Dodnes vstáva na ľad pred piatou

Jozef Sabovčík, známy vo svete aj ako Jumping Joe, už sám prakticky nevystupuje, napriek tomu je na ľade denno-denne, pretože v USA, kde žije, trénuje deti. „Väčšinou som na ľade už od šiestej ráno. Vstávam denne okolo pol piatej. Dá sa na to zvyknúť, fungujem tak už roky,“ usmieva sa dlhovlasý blondiak z Bratislavy, ktorý skákal saltá na ľade ešte pred tromi rokmi, vo veku 52 rokov.

FOTO: Len pred polrokom sa postavila na ľad a dnes je na olympiáde