Čo si prezúvajú? Obuv môže zdeformovať chodidlo a spôsobť skoliózu!

Nepodceňte výber detskej obuvi, a to nielen z dôvodu potrebnej podpory vyvíjajúcej sa nohy. Cez chodidlo sa dostanú škodlivé látky do celého tela!

Detská koža je extrémne citlivá a cez chodidlo ľahko absorbuje škodlivé látky či vonkajšie vplyvy. Ktorým materiálom sa rozhodne vyhnite?

„Nevhodné sú rôzne plasty, poroméry a koženky, pretože sú tvrdé, nepriedušné, ťažko sa prispôsobujú tvaru chodidla a pre malú schopnosť odvádzať vlhkosť z povrchu kože môžu byť príčinou nepríjemných plesňových ochorení," uviedla Jana Hamade, vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prezuvky do školy by mali byť vyrobené z prírodných materiálov. Ideálne sú usne a textil. Sú mäkké, priedušné, absorbujú zvýšenú fyziologickú vlhkosť detskej nohy, prispôsobia sa anatomickému tvaru chodidla a nedráždia kožu.

Ľahké a nízke

U najmenších detí vyberajte nízku členkovú obuv z čo najľahších materiálov. Nesprávna obuv môže z dlhodobého hľadiska podľa ÚVZ spôsobiť rôzne deformity, trvalé poškodenie kostry chodidla, ale i skoliózu.

Na striedačku

Dôležité je podľa nej vyberať obuv podľa účelu jej používania. Zároveň upozornila, že prezuvky nie sú to isté čo obuv do telocvične a nemali by sa zamieňať. Na aktivitu je určená športová obuv s mohutnejšou a trvanlivejšou konštrukciou a pevnou protišmykovou podošvou.

