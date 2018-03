Deti, ktoré sa podobajú na otcov, sú zdravšie. Čo je za tým?

Bábätká, ktoré sa po narodení podobajú na oteckov, sú podľa výskumov v neskoršom živote zdravšie. Prečo je to tak?

Otec, ktorý pri pohľade na svoje dieťa vidí jasnú podobu, má tendenciu tráviť s ním viac času. Odborníci skúmali vyše 700 rodín, v ktorých deti žili s matkami-samoživiteľkami. Zistili, že bábätká, ktoré vyzerali ako zmenšeniny svojich tatkov, strávili v spoločnosti ocka o dva a pol dňa mesačne viac času. A vo veku jedného roka boli tieto deti zdravšie!

Čas strávený s otcom lieči

„Otcovia, ktorí vidia u dieťaťa podobnosť, sú si istejší, že bábätko je ich vlastné a tak s ním majú chuť tráviť viac času,“ vraví spoluautor štúdie Solomon Polachek z Binghamton University v New Yorku. A drobcovi to len prospeje! Už deň navyše v rámci jedného mesiaca strávený s otcom zlepšuje podľa výskumu zdravie dieťaťa o viac ako 10% v porovnaní so štandardom. Odborníci zisťovali informácie napríklad o tom, ako často trpeli deti astmatickými záchvatmi, ako často navštevovali pohotovosť či koľko času strávili v nemocnici.

Genetická informácia ostane zachovaná

„Je to dôkaz, že prítomnosť otcov pri raste a výchove detí je naozaj dôležitá aj pre ich zdravie,“ vraví o zisteniach štúdie Polachek. „Ukazovatele zdravia boli u detí, ktoré sa podobajú so svojimi otcami, zreteľne lepšie.“ Podľa evolučnej teórie sa rodičia viac starajú o svoje genetické deti, pretože tým zvyšujú pravdepodobnosť, že ich gény budú odovzdané aj ďalej. „Otcovia asi aj na základe toho mali podvedome väčší záujem o zdravie aj ekonomické potreby svojho potomka,“ dodáva odborník.

Štúdia sa netýkala detí, ktoré žijú v úplných rodinách, pretože tam je kontakt detí s otcom prirodzený.

