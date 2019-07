Detských astmatikov pribúda. Chronické ochorenie pľúc spúšťa aj znečistený vzduch

Výskum amerických vedcov varuje, že kvalita ovzdušia sa odráža na zdravotnom stave najmenších a môže byť príčinou vzniku astmy.

Dbáte na to, aby si vaše deti umývali počas letných mesiacov ruky poriadne?

Astma je nevyliečiteľné ochorenie pľúc, ktoré je spôsobené chronickým zápalom priedušiek. Prejavuje sa typickými príznakmi a čoraz viac postihuje aj deti. Podľa štatistík na ňu na Slovensku trpia asi 3% detí, no odhady sú omnoho vyššie medzi 6 až 7%. Problémom je, že astma môže byť určité obdobie skrytá alebo má netypické príznaky, preto ostáva dlhšiu dobu nediagnostikovaná.

Najčastejšou príčinou astmy sú alergie, no súvisí aj s genetickou predispozíciou, životosprávou a vplyvom životného prostredia. Práve na to upozorňuje najnovší výskum vedcov publikovaný v časopise The Lancet Planetary Health, ktorý varuje, že každý piaty prípad detskej astmy vo Veľkej Británii má pôvod v znečistenom ovzduší z dopravy. „Zdá sa, že znečistenie oxidom dusičitým je významným rizikovým faktorom pre výskyt astmy v detstve vo vyspelých i rozvojových krajinách, najmä v mestských oblastiach,” povedala jedna z autoriek štúdie doktorka Susan Anenbergová z Univerzity Georgea Washingtona v USA.

Bude stúpať

Celosvetovo trpí astmou približne 339 miliónov ľudí. Postihuje najmä priedušky a pľúca. Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá zaraďuje astmu medzi najrozšírenejšie chronické ochorenie na svete, predpokladá, že do roku 2025 sa zvýši celosvetovo počet pacientov až na 400 miliónov.

Podľa vedcov výpary z áut a ďalších dopravných prostriedkov poškodzujú dýchacie cesty. Vytvoria v nich zápal, z ktorého sa neskôr u detí, ktoré na to majú genetickú predispozíciu, vyvinie astma. Škodlivín je v takto znečistenom ovzduší viac, no predpokladá sa, že astmu môže spúšťať najmä oxid dusičitý.

Celosvetový problém

Výskum využil celosvetové údaje o koncentrácii oxidu dusičitého a frekvenciu výskytu astmy v daných oblastiach, aby odhadol počet prípadov u detí vo veku od 1 do 18 rokov, ktoré by mohli súvisieť so znečisteným ovzduším z dopravy. Najhoršie sú na tom deti v Južnej Kórei, kde v 31% spôsobuje astmu zlé ovzdušie. V regióne strednej Európy, kam spadá aj Slovensko, štúdie evidujú 14% detských astmatických prípadov súvisiacich s dopravným znečistením.

Potrebná politika

Až 4 milióny, teda 13 percent zo všetkých prípadov detskej astmy, sa celosvetovo podľa štúdie viaže práve k dopravnému znečistenia oxidom dusičitým. V samotnej Veľkej Británii je to skoro každé 5. dieťa, pričom vo väčších mestách ako Londýn (29 percent) alebo Manchester (23 percent) je číslo ešte o niečo vyššie. „Naša štúdia dokazuje, že politická iniciatíva na zmiernenie znečistenia ovzdušia, ktorá súvisí s dopravou, môže naozaj viesť k zlepšeniu zdravia detí,“ uviedol hlavný autor výskumu doktor Ploy Achakulwisut z Univerzity Georgea Washingtona v USA.

Symptómy astmy:

dráždivý kašeľ,

dýchavica,

pocit sťaženého dýchania,

lapanie po dychu,

pískavý zvuk pri dýchaní,

dlhotrvajúca nádcha.

10 rád pre astmatikov:

dodržiavajte liečbu,

pravidelne navštevujte svojho lekára,

používajte vysávače s účinným filtrom,

pravidelne vetrajte,

perte pri teplote minimálne 60 °C,

dezinfikujte plyšové hračky,

neodporúča sa mať v domácnosti zvieratá,

vyhýbajte sa dráždivým látkam,

odstráňte koberce, závesy a iné lapače prachu.

