Deti bažia po režime, nechať ich rozhodovať samy je hlúposť! Tvrdí expertka

Sú často choré, nervózne a hnevajú? Nechajte ich padať a rozbiť si kolená. Ale pod jednou podmienkou.

Máte pocit, že odkedy ráno zobudíte deti, z úst vypúšťate len samé usmernenia a povely? A potom vás hnevá, že si v škôlke ani nezaviaže šnúrku, alebo vyžaduje od vás, aby ste mu dokonca asistovali na preliezkach? Kdesi je chyba....„Myslím, že rodičia robia obrovskú chybu. Miesto toho, aby sa v tichosti postavili k stromu a boli pripravení v prípade potreby zasiahnuť, dieťa v celej aktivite rovno zastavia. Spochybnia tak jeho odvahu a schopnosti. Nebude vedieť odhadnúť svoj potenciál," hovorí klinická logopedička a psychoterapeutka Katarína Sipos.

Súvis s imunitou

A napadlo by vám, že preto často chýba v škole? „Takéto dieťa máva ťažkosti zaradiť sa do kolektívu i zníženú imunitu. Častejšie choré býva pre prehnanú čistotu v domácnosti i zvýšené vnútorné napätie a stres. Aby spevnelo, musí zažiť odreté koleno aj odretú dušu. Koleno sa zahojí a kamarát, ktorý ho zradil, bude boľavou, no cennou skúsenosťou,“ obhajuje necenzúrovanú realitu od útleho veku

Pád do prázdna

Usmerniť deti pripraveným prostredím dáva zmysel. No...„Najpodstatnejšie sú osoby, ktoré s dieťaťom fungujú. Či cíti bezpečie a istotu, alebo zmätok z nesúrodých reakcií a nejasných pravidiel. Detská duša doslova baží po režime!“ pripomína druhú stranu voľnosti terapeutka.

„Dnes sa výchova často deje v extrémoch. Buď rodičia deti nadmerne ochraňujú, alebo na ne nemajú čas. Až príliš veľa z nich vyrastá bez zreteľne stanovených hraníc. Teda mantinelov, o ktoré sa môžu oprieť a vedieť, že nepadnú do prázdna. Bez nich bývajú problémové,“ vyvracia Katarína Sipos, že nechať ich rozhodovať samy ich čím skôr vycepuje k zodpovednosti. Predstavíte si však pod režimom hlučné príkazy a tresty, pred ktorými ste si samy kedysi zapchávali uši? Oveľa menej je viac!

Jemne jasné

Ak oznamujete dieťaťu, že je čas ísť spať, nespoliehajte sa na jeho rozhodnutie a voľbu. „Nejde o ďalšiu informáciu, ale hranicu. Nepresviedčajte ho, ale jednoducho vezmite na ruky a uložte, kým sa únava nevystupňuje,“ uvádza logopedička príklad hmatateľného limitu, ktorý dieťa jednoznačne pochopí. „Každý extrém škodí. Keď sme dieťaťu neustále v pätách, aj keď ho ponecháme samo na seba, bez kontroly. Slobodu doprajte dieťaťu potiaľ, pokiaľ je reálne schopné ju prevziať. Pomaličky a postupne uvoľňujte opraty a prenášajte naň zodpovednosť. Opraty však držíte v rukách vy. Nie dieťa,“ mieri terapeutka k zdravému kompromisu.

