Expertka: Internet deťom nazakazujte, od smartfónov sa odučia samy

Tak ako klesá počet fajčiarov, postupne klesne aj počet ľudí nonstop nalepených na displejoch. Tvrdí Jarmila Tomková, psychologička a odborníčka na internetové hrozby.

Internet prináša so sebou množstvo benefitov. Kedy je už však nebezpečný?

Online prostredie podnecuje v určitých prípadoch agresívnu komunikáciu, nenávistné prejavy, neznášanlivosť. Umocňuje šírenie radikálnych nálad a polarizovanie spoločnosti. Rizikom u detí je aj nerozvážne sťahovanie nebezpečných obsahov, nedostatočná ochrana súkromia, kyberstalking, kybergrooming a kyberšikanovanie. Vyskytuje sa aj stres, pocit zahltenia podnetmi a informáciami. S tým súvisí riziko nekritického uvažovania, podliehanie hoaxom a konšpiráciám.

Ktoré internetové hrozby sú najnebezpečnejšie?

Ťažko povedať, ale tínedžeri sa najviac obávajú kyberšikanovania, zneužitia svojich profilov, ukradnutia identity. Prípady šikanovania sú v psychologickej praxi najčastejšie, lebo v období dospievania sú deti najzraniteľnejšie. Potrebujú a chcú to riešiť, aby sa mohli opäť cítiť dobre a bezpečne. Stretla som sa aj s nadmerným online hraním, ale vždy šlo o iný problém v pozadí – problémovú rodinu, neuspokojivé vzťahy, chýbajúce zručnosti. Nadmerné hráčstvo bolo spôsob, ako sa s problémami vyrovnať.

Problém je teda inde, nie v dieťati?

Problémy v rodine či ľahostajnosť až neláska rodičov môžu byť dôvodmi, ktoré robia deti výrazne zraniteľnejšími. Silnými faktormi sú tiež ich sociálne a rovesnícke zručnosti, pocit prijatia a neprijatia v skupine, zapadnutia a nezapadnutia medzi rovesníkov. Keď nie sú naplnené tieto základné potreby, dieťa je zraniteľné.

Čiže rodič svoje dieťa vlastne ohrozí, ak mu zakáže internet v snahe ochrániť ho pred hrozbami?

Dá sa to tak povedať. Deti vždy budú čeliť istým rizikám. Treba ich na ne včas pripraviť a staviť na vzdelávanie a prevenciu.

Bude hrozieb pribúdať?

Stúpa počet detí, ktoré používajú smartfóny. Predpokladám však, že niektoré riziká budú klesať. Pribúdajú roky prevencie, vzdelávania a osvety. Napríklad v obozretnosti k hoaxom a dezinformáciám osveta veľmi pomáha. Rovnako predpokladám, že sa postupne naučíme znižovať riziko informačného zahltenia. Ľudia o seba a svoje zdravie viacej dbajú. Tak ako klesá počet fajčiarov, postupne ubudne ľudí nonstop nalepených na displejoch. Nebude to zo dňa na deň, ale už začína byť trendom elektronická psychohygiena. Ľudia cítia, že im nonstop online nerobí dobre.

Čo môže rodič robiť?

Zákazy obvykle nepomáhajú, dieťa sa bude správať rovnako, len poza váš chrbát. Tresty narúšajú dôveru a sú opakom toho, čo obvykle treba posilniť: dobré vzťahy, sebavedomie a rôznorodé záujmy dieťaťa. No ani čisto láskavý prístup niekedy nestačí. Musíte stanoviť hranice. Mali by však vyhovovať nielen vám, ale aj dieťaťu.

Aká je prevencia pred internetovými nástrahami?

Dôležité je, aby rodičia aj deti vedeli o rizikách internetu. Aby vedeli narábať s nastaveniami, kedy a kde nahlasovať nežiaduce obsahy a komunikáciu. Druhá oblasť je výchova. Dieťa musí byť zapojené do každodenného chodu rodiny. Na prvý pohľad to nesúvisí s hrozbami internetu, ale opak je pravda. Práve všestranné rozvíjanie osobnosti, začlenenie medzi rovesníkov a do spoločnosti, pocit bezpečia a emočného nasýtenia pomáhajú znižovať riziká a negatívne vplyvy online aktivít.

Ak to nepomáha, treba zájsť k psychológovi?

K psychológovi môžu rodičia zájsť kedykoľvek, keď si nevedia rady. Keď im v správaní dieťaťa niečo nesedí. Ohľadom rizík spojených s používaním internetu sa môžu obrátiť aj na občianske združenie digiQ. Pracujem tam ako psychologička s tímom odborníkov a čerpáme i z medzinárodných spoluprác. Psychológa je lepšie navštíviť skôr ako neskoro! Aj to však na Slovensku potrvá ešte niekoľko rokov, kým budú ľudia sami vyhľadávať prevenciu a vymiznú stereotypy a predsudky o psychologickej pomoci.

Čítajte viac: