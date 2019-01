Hladkaním bábätka zmiernite bolesť, potvrdzujú vedci. Pozrite, ako!

Hladkanie a láskanie zmierni bolesti vášho novorodeniatka. Vedci pradávnu skúsenosť potvrdili, ale zároveň upozorňujú: Dôležité je správne tempo.

Každá matka intuitívne tuší, že hladkanie jej bábätko nielen upokojí, ale zmierni jeho jeho bolesti. Vedci tvrdia, že rytmické dotyky majú dokonca medicínsky efekt, ten však závisí od rýchlosti, či skôr od pomalosti hladkania.

Detskú lekárku Rebeccah Slater a jej kolegov z Oxfordskej univerzity zaujímal účinok hladkania u 60-tich niekoľkodňových zdravých novorodencov. Pre merania použili vedci elektródy na pokožke hlavy. Sledovali, ako ich mozog a telo reaguje na vpich do päty pre odber krvi. Niektoré deti pri tom láskali, iné nie. Výsledky štúdie zverejnili v odbornom časopise The Current Biology.

Veľmi pomaly

Hladkanie skutočne zmierňovalo reakciu mozgu na bolesť. Najvýraznejšie to bolo vidieť pri pomalom tempe, 3 cm za sekundu. Detičky, ktoré niekto hladkal touto "rýchlosťou" na päte, vykazovali oveľa menšiu aktivitu tej časti mozgu zodpovedajúcu za bolesť, ako tie, ktorým sa nehy nedostalo. Aj novorodenci, hladkaní rýchlo, asi 30 cm za sekundu, reagovali na bolesť oveľa citlivejšie ako tí, ktorí boli hladkaní veľmi pomaly. Efekt láskavých dotykov zodpovedal jemne omamnému účinku, aký majú krémy, náplasti či spreje proti bolesti.

Vedci pri meraniach nepozerali na to, či a ako zmrštia bábätká pri vpichoch tvár. Pomaly hladkané deti však ukazovali bolestivú grimasu len spolovice tak dlho, ako deti bez hladkania.

Aferentné C vlákna

Zmiernenie bolestí vysvetľujú výskumníci fungovaním istej skupiny nervových vlákien v koži, ktoré prislúchajú dráham bolesti. Ide o aferentné C vlákna, ktoré sa aktivujú práve pri rýchlosti 3 cm za sekundu. Nocirepceptory predstavujú zakončenia nervových vlákien, ktoré prenášajú informácie o poškodení do centra, teda do mozgu. Sú to receptory pre bolestivé stimuly, ktoré sa nachádzajú v koži, v srdci, v kostrovom svalstve či vo vnútorných orgánoch, nielen detí, ale aj dospelých. Reagujú na stimuly ako je pichnutie, bodnutie, rezanie, ale aj ischémia či zápal.

Rodičia hladkajú deti intuitívne, hovorí Slater, Ak lepšie porozumieme neurobiologickým príčinám techník ako je masáž bábätka, môžeme rodičom poradiť, ako dieťa lepšie upokojiť bez toho, aby ,u museli podávať lieky, myslí si.

