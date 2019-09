Aj vaše dieťa sa rado hrá s magnetkami? Odborníkov desí populárna hračka

Drobci objavujú svet všetkými zmyslami a skúšajú ho spoznať aj cez ústa. Čo však, ak sa im podarí niečo prehltnúť? Telo si väčšinou poradí, no pozor na magnet!

Malé lesklé guličky, ktoré držia pekne pohromade a dajú sa z nich robiť rôzne tvary aj obrazce. Obľúbená magnetická hračka, ktorá do rúk deťom nepatrí. Alebo silné magnetky, ktorými si drobci pripínajú na chladničku obrázky. Pokiaľ sú pod dohľadom rodičov, je všetko v poriadku. No stačí chvíľa a dieťaťu môže napadnúť malý predmet ochutnať.

Každý rok skončí na pohotovosti množstvo detí, najmä vo veku do 4 rokov, ktoré prehltli rôzne predmety. Kým pri väčšine sa čaká na reakcie a či predmet z tráviaceho traktu prirodzene vylúčia, celkom iná situácia je pri magnetoch a baterkách. Pozor najmä na drobné ploché baterky používané v elektronike a hračkách, ktoré dokážu rozleptať tkanivá v tráviacom trakte. Rovnako veľkým strašiakom sú aj malé magnety, ktoré po prehltnutí môžu spôsobiť vážne problémy. Najmä ak ich dieťa zje dva a viac!

Ostré predmety

Nejeden rodič už vyberal z úst dieťaťa rôzne guličky, kolieska, štuplíky alebo mince. Objavujú sa však aj oveľa kurióznejšie veci, z ktorých majú rodičia oprávnene strach - ako napríklad klince, sklo alebo špendlík. No i tie sa podľa skúseností odborníkov dostanú na 99 % detským tráviacim traktom bez problémov von. Pediater Michal Slivka na jeden taký prípad spomína: „Išlo o zaujímavú skúsenosť môjho kolegu. Ten prijal v nemocnici na pozorovanie 4-ročného chlapca, ktorý prehltol špendlík! Samozrejme bol pod stálym dozorom, no našťastie ho po 3 dňoch vylúčil stolicou.“

Prehltol znova

Tu však príbeh nekončí: „Keď sa špendlík dostal z chlapčeka von, lekár mu ho podal s otázkou: ‚Tak sa pozri, čo si spapal, ako si to len dokázal urobiť?' No a chlapček hneď na to: ‚Takto,' a špendlík znova prehltol. Odchod domov sa odložil, našťastie špendlík sa dostal opäť prirodzenou cestou von.“ Hovorí o takmer neuveriteľnom prípade, ktorý sa stal na Slovensku. No nie všetky končia takto ideálne a najmä zo zahraničia prichádzajú informácie o kurióznych prípadoch, keď deti zjedli baterky alebo magnetky. Najmä pred nimi by mali byť rodičia na pozore - môže ísť o život!



Magnetické guličky, ktoré držia pevne pokope a dajú sa oddeľovať, môžu byť nebezpečnou hračkou. Zdroj foto: Shutterstock

Stačí moment

Lenže prečo sú magnetky nebezpečné, keď ide často o malý predmet? Hoci by sa mohlo zdať, že ich vylúčenie nie je zložité a teda sa ich netreba obávať, opak je pravdou. Problém nastáva vtedy, ak by dieťa zjedlo dve a viac magnetiek, ktoré by sa následne mohli v tráviacom trakte spojiť, napríklad v črevách alebo črevo so žalúdkom. Môže dôjsť k prederaveniu čreva alebo k odumretiu tkaniva, ktoré je silnými magnetmi tlačené k sebe a dochádza tak k ich nedostatočnému prekrveniu.

Pediater Michal Slivka si myslí, že hospitalizované by malo byť každé dieťa, ktoré zjedlo nebezpečnú alebo podozrivú vec. „Malé dieťa s prehltnutým cudzím telesom patrí do nemocnice na pozorovanie. Hoci je vysoká pravdepodobnosť, že dieťa predmet napokon bez ujmy na zdraví vylúči, váhanie rodičov, či vyhľadať odbornú lekársku pomoc, nie je namieste a môže byť aj nezodpovedné.”

Pozor na hračky

Pediater však pripomína, že na prvom mieste je opatrnosť rodičov. Nielen drobné magnetické guličky, ktoré sú veľmi populárnou zábavkou pre dospelých, nemajú v jednej domácnosti s dieťaťom čo hľadať. Nebezpečné môžu byť aj oveľa nevinnejšie hračky, napríklad obyčajné farebné magnetky určené na tabule alebo chladničku, ktoré majú z vnútornej strany prichytený malý magnet.

Ten môže ľahko z magnetky vypadnúť a v detských rúčkach sa stáva nebezpečným predmetov. Rovnako nekupujte hračky, na ktorých sú upevnené magnety alebo iné drobné predmety, ktoré by zvádzali k ich zjedeniu.

