Imunita dieťaťa súvisí s počtom objatí. Koľkokrát denne ju treba posilňovať?

Trojročné deti sú na imunitnú záťaž zrelé. Má to však veľké ale!

Nežné dotyky robia so zdravím divy. Tých najmenších tým dupľom. Autor: Shutterstock

Ako si dieťa poradí s chorobami počas prvých mesiacov v kolektíve? Rozpamätajte sa na úvodné chvíle s ním. „V priebehu prvého týždňa života prebiehajú masívne molekulárne zmeny. Mení sa vyše tisíc génov, mnoho proteínov a stovky metabolitov,“ hovorí Ofer Levy, lekár a riaditeľ vakcinačného programu z Boston Children’s Hospital, vedúci štúdie s cieľom zistiť, aké látky a imunitné bunky sú aktívne v priebehu prvých siedmich dní života. V máji tohto roka US National Institutes of Health zas začal skúmať, ako vytvaruje imunitný systém vôbec prvá viróza v živote. Deti narodené počas chrípkovej sezóny čelia iným spúšťačom ako deti v predchádzajúcej. Lovíte z pamäti, čomu ste v ranom veku dieťa vystavili? Je to ešte zložitejšie.

Čo ste jedli?

„Genetická predispozícia určuje základné charakteristiky imunitného systému. Obdobie pred pôrodom a tesne po ňom je pre správny vývoj imunitného systému jednoznačne najdôležitejšie. Vtedy je vyvíjajúci sa organizmus na vonkajšie vplyvy najcitlivejší. Predpokladá sa, že ich pôsobením dochádza k zmenám vo vývoji, ktoré majú za následok výskyt alergických či autoimunitných ochorení aj v neskoršom období,“ potvrdzuje neonatologička Iveta Kostelníková. „Nemyslím však, že o vývoji imunitného systému rozhoduje prvé respiračné ochorenie. Oveľa viac vplýva alergia matky, znečistené ovzdušie, xenobiotiká, liečba dieťaťa v prvých mesiacoch života antibiotikami či paracetamolom, užívanie liekov matkou počas tehotenstva a dojčenia, pitie alkoholu, fajčenie, príjem vitamínov, minerálov a spôsob pôrodu,“ vymenúva odborníčka.

Pestré podnety

„Najviac však účinkuje stres a strava dieťaťa – jej zloženie a kalorický príjem. Nedostatočná výživa a nízka pôrodná hmotnosť sa spája so znížením imunitných funkcií a zvýšeným výskytom infekcií so závažnejším priebehom. Nielen v detstve, aj v dospelosti. Na druhej strane vyšší príjem výživy a nevhodné zloženie stravy spôsobujú obezitu v detskom veku. S ňou sa spája viac chronických ochorení sprevádzaných zápalom, teda autoimunitné ochorenia,“ pripomína lekárka potrebu dbať na správny pomer proteínov, tukov, sacharidov i vlákniny na tanieri od prvých príkrmov v šiestom mesiaci života. Chybu spravíte, ak dieťaťu odopierate prirodzenú „špinu“ z prostredia – nonstop mu dezinfikujete hračky, nedovolíte hrať sa v piesku či sem-tam zjesť padnuté ovocie zo zeme. „Dôležité na podporu imunitného systému je vystaviť organizmus mikroorganizmom. Predpokladá sa, že nedostatok mikrobiálnych podnetov v ranom detstve je zodpovedný za vývoj alergických aj autoimunitných ochorení,“ vysvetľuje doktorka Kostelníková, čo všetko ovplyvní, ako dieťa zvládne nástup do škôlky.

Nestresujte

Radšej sa upokojte. „Myslím si, že imunitný systém dieťaťa v troch rokoch je pripravený stretnúť sa s patogénmi a zabojovať. Chýba mu však imunologická pamäť na rozdiel od dospelých. Treba ho vycvičiť. No nie každé dieťa v tomto veku je pripravené na škôlku zo psychického hľadiska. Posledné výskumy v imunológii potvrdili úzke prepojenie medzi psychikou, nervovým systémom a imunitou,“ podotýka doktorka Kostelníková. Počítajte s tým, že minimálne prvé dva roky v škôlke môžu byť náročnejšie. Všetky mechanizmy prirodzenej imunity totiž začnú plne fungovať až od piateho roka. „V tomto období množstvo obranných látok – imunoglobulínov IgG – je podobné ako u dospelých. Ale až v školskom období imunitný systém funguje približne ako imunitný systém dospelých. Mechanizmy imunitného systému dosiahnu plnú funkčnosť až v puberte a v dospelosti,“ hovorí pediatrička.

Vitamíny a objatia

Aj keď váš čerstvý škôlkar nemal ideálnu štartovaciu dráhu, môžete spraviť maximum, aby nebol viac doma ako medzi deťmi. „Ešte pred nástupom do škôlky imunitu podporíte v prvom rade dojčením. Materské mlieko obsahuje mnohé antibakteriálne, protizápalové a imunomodulačné zložky, pozitívne ovplyvňuje zloženie črevnej mikroflóry a vývoj imunitného systému,“ radí neonatologička. Každý mesiac dojčenia sa počíta k dobru. No len to nestačí. „Neskôr treba dbať na pestrú stravu, dostatok ovocia a zeleniny, spánku, pohybu na čerstvom vzduchu, otužovanie, primeranú hygienu a čo najmenej antibiotík. Imunitu vyzbrojte aj prírodnými prípravkami ako echinacea, rakytník, vitamín C a probiotiká. A hlavne pripravte dieťatko na odlúčenie od mamky. Veľa sa s ním hrajte, spievajte mu, čítajte rozprávky, objímajte ho a hlavne sa s ním rozprávajte. Zabezpečte mu rodinnú pohodu,“ zdôrazňuje lekárka, že ten najväčší problém je pre deti práve stres. Vedci vyrátali, že na jeho zníženie a podporu imunity dieťa potrebuje aspoň päť intenzívnych objatí denne.

Znížená?

Týždeň do škôlky, dva týždne doma? Možno je načase navštíviť imunológa. „Neexistuje presná hranica medzi neprimeranou a normálnou chorobnosťou. Bežná je pri miernom priebehu infekcie, sezónnosti počas jesene a zimy a dobrej odpovedi na symptomatickú liečbu. Opakujúce sa infekcie dýchacích ciest aspoň šesťkrát či osemkrát za rok u detí do troch rokov, jedna infekcia za mesiac v období od októbra do februára alebo tri infekcie dolných dýchacích ciest za rok sú dôvod zamyslieť sa nad návštevou imunoalergiológa,“ objasňuje doktorka Kostelníková.