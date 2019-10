Je brať do škôlky len očkované deti naozaj dobrý nápad? Toto si o tom myslia pediatričky

Po novom vám do škôlky nevezmú dieťa, ak ste ho nedali zaočkovať. Je názor pediatrov na tento zákon jednotný?

Pobúrilo vás, že okrem už aj tak veľkého problému zaradiť dieťa do materskej školy pribudol ďalší? V marci Úrad verejného zdravotníctva SR avizoval, že do predškolských zariadení zoberú len deti, ktoré absolvovali povinné očkovanie. S ministerstvom zdravotníctva tak reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu a narastajúci počet rodičov, ktorí sa pre rôzne dôvody rozhodli vakcínam vyhnúť.

Hranice ochrany

Dôsledky zatiaľ nie sú dramatické. Pod bezpečnou hranicou zaočkovanosti detí sa ocitla len ochrana vakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke v troch slovenských krajoch. Priemerné čísla za celú krajinu a ostatné povinné očkovania zatiaľ stačia. Len dokedy. „V minulosti bolo zaočkovaných takmer sto percent detí. Pre zvyšujúci sa počet odmietaní významne klesá kolektívna imunita, čo je riziko miestnych epidémií,“ zdôvodňuje rozhodnutie úradu hovorkyňa Daša Račková. Ak totiž ochorie trebárs na osýpky nezaočkované dieťa, môžu mať ťažší priebeh a medzi neočkovanými sa rýchlo šíria. Nestačí, že vakcínu dostala väčšina detí a len to vaše nie.

„V škôlkach sú podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom nákazy pre vnímavé deti, ktoré sa nesmú očkovať pre chronické ochorenie alebo inú kontraindikáciu. Alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si protilátky,“ prikláňa sa k návrhu aj pediatrička Dana Jurečková.

Nežiaduce účinky

„Nežiaduce účinky po očkovaní sa môžu vyskytnúť. Mávajú prechodný charakter. Poznám niekoľko takých detí. Myslím, že očkovanie ochorenie nevyvolá, ale môže byť spúšťačom u tých, ktoré majú od narodenia predispozíciu. Rovnako ako viróza či horúčka,“ schvaľuje novinku pediatrička Iveta Kostelníková. Z údajov Úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že vážnejšími reakciami môžu trpieť deti s pridruženými ochoreniami alebo doteraz nezistenými imunitnými poruchami systému. Sú to zvláštne náhody. Oveľa pravdepodobnejšie je, že sa v triede vášho skôlkara rozmôže napríklad mumps.

Neetické?

„Očkovanie je zásah do organizmu. Neexistuje stopercentne bezpečná ani účinná vakcína. No negatíva mnohonásobne vyvažuje významné zníženie výskytu ochorení, ktorým možno očkovaním predchádzať,“ objasňuje doktorka Jurečková. Ak toto riziko podstúpia iní rodičia, ktorí chcú rovnako chrániť svoje dieťa, ťahajú za kratší koniec. „Dostatočná úroveň zaočkovanosti zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Pri menšej ako 95-percentnej môže hroziť návrat osýpok, ružienky, detskej obrny, záškrtu a ďalších infekčných ochorení. Niekedy nestačí ani taká vysoká. Deti, ktorým rodičia odmietli dať vakcínu, zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú tvoria očkované deti,“ pokračuje pediatrička. A platí to aj vtedy, ak dieťa síce zaočkovať dáte, no preočkovať už nie.

Druhé kolo

Niekoho môže ohroziť nielen to, že svoje dieťa nedáte očkovať, ale aj ak zabudnete na termín ďalšej dávky, ktorá má posilniť účinok vakcíny. Druhé kolo vakcín sa začína okolo šiesteho roku. Okrem MMR vakcíny, hexavalentnej vakcíny a vakcíny proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam rodičia najčastejšie odmietajú následné preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne. Ak si v hlave nenosíte dôležité termíny, upozorniť na ne by vás mal obvodný pediater pri bežnej návšteve alebo preventívnej prehliadke.

Výnimky

Ani nový zákon podľa aktuálneho návrhu nezabezpečí, že zaočkované budú všetky deti bez výnimky. Ak dieťa bude mať potvrdenie od ošetrujúceho lekára o tom, že je proti nákaze imúnne alebo očkované byť nemôže pre trvalú kontraindikáciu, škôlka ho môže prijať aj bez povinného očkovania. Netýka sa to ani detí, ktoré vám do škôlky už prijali. „Účinnosť zmien je naplánovaná od januára 2020,“ informuje Daša Račková z ÚVZ.

