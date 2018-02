Keď kritika ničí sebavedomie detí. Aj vy robíte tieto chyby?

Stále svoje dieťa upozorňujete na množstvo chýb a zabúdate na pozitívnu spätnú väzbu? Kritizovať dokáže každý. Ale viete to robiť tak, aby ste neudupali jeho sebavedomie?

Aj kritika dokáže dieťa posunúť správnym smerom. Je však dôležité, aby ste kritizovali pravdivo a s citom. Konštruktívna kritika pomáha dieťaťu uvedomiť si chybu a posúva ho vpred. Keď jej je priveľa a kritizujete neoprávnene, môže sa míňať účinku. Prílišné kritizovanie v detstve môže naštrbiť sebavedomie dieťaťa.

Opatrne s kritikou

Ak budete pred vašimi známymi či cudzími ľuďmi neustále hovoriť o tom, aká je vaša dcéra tučná a už by toľko nemusela jesť, ale vy s tým nedokážete nič urobiť, v budúcnosti môže trpieť nielen nízkym sebavedomím, ale aj poruchami príjmu potravy.

Pocity menejcennosti

Deti sú citlivé a ich citlivosť sa prehlbuje hlavne v období dospievania, kedy zvyknú trpieť pocitom, že nie sú dosť šikovné, krásne či múdre. Preto dávajte veľký pozor na to, za aké skutky, akým spôsobom a ako často svoje deti kritizujete.

Prieskum ako hra

Vedci na Kolumbijskej univerzite realizovali prieskum so škôlkarmi. Učiteľka ich poprosila, aby jej postavili dom z lega. Zabudli naň dať okná. Potom vzali bábiky a hrali sa s domčekom. Učiteľka povedala: „Ten domček nemá žiadne okná.“ A ďalej odpovedala tromi rôznymi kritickými reakciami zameranými na:

1. osobu: „Som z teba sklamaná."

2. výsledok: „Neurobil si to dobre, pretože kocky sú uložené nesprávne."

3. priebeh: „Mohol by si vymyslieť iný spôsob, ako to doladiť.“

Vedci potom hodnotili pocity detí. Prišli na to, že tie, ktoré boli kritizované sa vnímali ako menejcenné, mali zlú náladu a hra ich prestala baviť. Vinili samy seba z toho, že domček je zle postavený. Trpeli nízkym sebavedomím a negatívnymi pocitmi. Najlepšie boli hodnotené deti, pri ktorých učitelia používali kritiku priebehu. Druhé skončili deti, u ktorých kritizovali výsledok.

Prekvapivé reakcie

Učitelia s deťmi pokračovali v rolových hrách a pýtali sa ďalej: „Čo sa spravíme s domčekom?“ Prvá skupina detí zvyčajne reagovala plačom a odpoveďou: „Mali by sme dostať trest.“ Tretia skupina zvyčajne odpovedala: „Nabudúce to spravím oveľa lepšie, len potrebujem viac času.“ „Rozložím to a postavím ešte raz a dám tam aj okná.“ „Ešte to nie je úplne hotové. Z papiera vystrihnem okná a prilepím ich na domček.“

Vidíte ten rozdiel? Ak kritizujete, skúste ponúknuť dieťaťu možnosť nápravy či zmeny. Neodpíšte ho hneď, ale citlivo mu ponúknite inú alternatívu. Snažte sa kritizovať správanie a nie samotné dieťa. Povedzte, čo vás hnevá. Ale vyhnite sa kritizovaniu osobnosti dieťaťa. Nezahanbujte ho a neznevažujte.

Slová chvály

Povedzte najskôr, čo sa vám na dieťati páči, pomenujte jeho dobré skutky a pozitívne stránky. Až potom mu naznačte, čo by bolo vhodnejšie zmeniť. Pýtajte sa ich na názor, na to, čo by mohli spraviť ináč. Nebuďte direktívni, ale snažte sa s dieťaťom veľa rozprávať, ale aj ho aktívne počúvať. Na záver nezabudnite na slová chvály a ubezpečenie, že ich máte radi. Láska je vo výchove najdôležitejšia. Ak ju budú vaše deti cítiť, budú sebavedomé a z vašich úst príjmu aj občasnú kritiku.

