Koronavírus: Deti mu odolávajú lepšie, ale nie sú imúnne. V Taliansku je hospitalizovaný novorodenec

Medzi smrteľnými obeťami nového vírusu nie sú žiadne deti do deväť rokov. Napriek tomu sa nakaziť môžu. Príznaky sú vo väčšine prípadov mierne alebo žiadne, ochorenie však môžu preniesť ďalej.

Vo štvrtok (5.marca) Taliansko zverejnilo, že do nemocnice v Bergame prijali 20-dňového novorodenca, ktorého test bol pozitívny na nový koronavírus. Hoci ide o jedného z najmladších pacientov, potvrdzuje sa to, čo u ostatných pozitívnych detí ochorenia Covid-19. Priebeh choroby nie je závažný, dieťa dýcha samostatne a zotavuje sa.

„Nie je známe, prečo sa pri súčasnej epidémii koronavírusu ochorelo tak málo detí,“ zamýšľa sa Guido Gattinara , prezident Talianskej spoločnosti detskej infekčnej medicíny. „Veď práve u deti je menej pravdepodobné, že si umyjú ruky a nezakryjú si ústa, keď kýchajú či kašľú. Ak by sa tento koronavírus rozšíril medzi deťmi, epidémia by sa mohla zhoršiť,“ myslí si a dodáva, že prvý prípad detského pacienta sa objavil až 22. januára. Predpokladá, že za to môže i fakt, že deti neboli prítomné na miestach, kde sa v úvode začal vírus v čínskom Wu-chane najviac šíriť, teda na trhoviskách a v nemocnici.

Isté však je, že detský organizmus na vírus reaguje inak ako dospelý, a to vrátane detí, ktoré ešte nemali možnosť sa v prvých škôlkarských kolektívoch stretnúť s rôznymi patogénmi a postupne si budovať imunitu. Súčasné údaje teda naznačujú, že deti nie sú vo všeobecnosti veľmi citlivé na vírus Covid-19, hoci informácie, ktoré pochádzajú z Číny o detských pacientoch nemusia byť také presné.

Nakazil sa po narodení?

Prvá štúdia New England Journal of Medicine, ktorá skúmala 425 osôb infikovaných Covid-19 neukázala žiadne prípady infekcie u detí mladších ako 15 rokov. Autori štúdie však nevyvracajú, že „medzi deťmi je menšia pravdepodobnosť infekcie alebo, ak sú infikované, môžu mať miernejšie príznaky“ ako dospelí. Medzi prvými v Taliansku bol prípad 10-ročného chlapca, ktorý sa infikoval kontaktom s členmi rodiny postihnutými novým koronavírusom. On však ostal bez príznakov, hoci krvné výsledky potvrdili, že aj on je nakazený. Najmladším pacientom bol doteraz novorodenec z Wu-chanu, syn pacientky s koronavírusom. Diagnózu u dieťaťa potvrdili 30 hodín po narodení. To vedie k otázke, či je možný prenos koronavírusu z matky na ešte nenarodené dieťa alebo sa dieťa po narodení nakazilo v dôsledku úzkeho kontaktu s matkou.

Zdá sa teda, že nový koronavírus v porovnaní so svojimi náprotivkami SARS a MERS má väčšiu infekčnosť. Má tiež veľa podobností s vírusom SARS, ktorý v roku 2003 zabil 774 ľudí a infikoval ich viac ako 8 000. Aj príznaky s ním má veľmi podobné: horúčka, kašeľ, bolesti hlavy, dýchacie ťažkosti a zápal pľúc. Dokonca aj pri SARS-e bolo medzi deťmi málo prípadov - iba 80 bolo potvrdených v laboratóriu a 55 bolo podozrivých. V správe z roku 2007 sa uvádza, že deti mladšie ako 12 rokov mali miernejšie príznaky SARS-u ako dospelí. Na tento koronavírus nezomrelo žiadne dieťa alebo dospievajúci a len v jednom prípade dieťa prenieslo SARS na inú osobu. Podobne počas vypuknutia MERS v roku 2016 sa vírus u deti objavil zriedka, ale prečo to tak bolo, sa stále nevie.