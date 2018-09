Kričí vaše dieťa zo sna? Nebuďte ho! Je to najväčšia chyba

Poruchy spánku sú u predškolákov a školákov bežné, trpí nimi až štvrtina z nich. Čo má rodič robiť, aby dieťaťu neublížil?

Samko je 5 ročný predškolák, ktorý sa od svojich rovesníkov v ničom zásadnom nelíši. Cez deň je veselé dieťa, no keď zaspí, jeho rodičia majú o neho už nejaký čas strach. „Krik a plač prídu vždy do dvoch hodín spánku. Samko sa strháva zo sna, vykrikuje nesúvislé vety a keď sa ho snažíme zobudiť, je úplne dezorientovaný a ešte dosť dlho po prebudení plače,” hovorí ustarostená 35-ročná mama Zuzana. Hoci chce synovi pomôcť, dosiahne presný opak. Deti preto počas nočného rozprávania alebo kričania nebuďte, upozorňujú odborníci.

Bežný jav

Rozprávanie zo sna je pritom u detí bežné. Podľa American Academy of Sleep Medicine hovorí počas spánku až 5% dospelých, u detí je však tento jav ešte častejší. Ak má vaše dieťa od 3 do 10 rokov, je 50% pravdepodobnosť, že rozpráva alebo bude rozprávať zo sna. Podľa odborníkov dochádza k tomuto javu počas prvej alebo druhej hodiny spánku, keď sa telo dostáva do hlbokých fáz spánku. Svaly v tejto fáze ešte nie sú dostatočne uvoľnené a spiaci môže vďaka tomu rozprávať alebo vydávať zvuky.

Detské mory

Lenže Samkove trápenie nesúvisí len s nočným rozprávaním. Mame Zuzane detská lekárka vysvetlila, že jej syn zažíva nočné mory. Tie sa častejšie vyskytujú u detí než dospelých. Odborníci to pripisujú dozrievaniu nervovej sústavy. Preťažený nervový systém nedokáže spracovať všetky prichádzajúce podnety. Za spustením týchto spánkových porúch môže byť aj stres.

„Niektoré spánkové poruchy sa vyskytujú typický v detskom veku, neskôr vymiznú, alebo môžu pretrvávať až do dospelosti. U detí sú to najčastejšie nočné mory, nočné desy, rytmické pohyby spojené so spánkom, pomočovanie, škrípanie zubami, námesačnosť, ale aj poruchy dýchania v spánku, či nespavosť,” vysvetľuje neurologička MUDr. Mária Tormašiová, PhD. Pritom nejde o výnimočné prípady, so spánkovými poruchami sa aspoň prechodne stretne až 25 percent detí.

Odrážajú problémy

Ak vaše dieťa je jedným z nich, snažte sa ho upokojiť, nasilu ho nebuďte, bolo by dezorientované a vystresované. Hovorte na neho jemným, pokojným hlasom, dajte mu pocit bezpečia. Dôležité je, aby ste vy sami zostali pokojní. Nočné kričanie si dieťa zväčša ráno nepamätá, preto nemá zmysel ho dieťaťu pripomínať. Naopak v ňom môže narastať pocit, že sa deje niečo zlé. Problém sa však nesmie podceňovať, upozorňujú odborníci. Kričanie zo sna môže byť dočasný stav, ak dieťa prežíva náročné obdobie, napríklad stres zo školy, škôlky alebo sa v jeho spánku odrážajú problémy v rodine.

Príprava na noc

Problémom je aj sledovanie televízie pred spaním, ktoré môže mať za následok nočné mory. Napríklad ak dieťa zahliadne násilnú scénu alebo takú, ktorej nerozumie a vyvolá v ňom strach. Tieto nespracované podnety si potom snaží v sebe vyriešiť počas spánku v snoch. Všímajte si preto svoje deti a snažte sa s nimi rozprávať. Len tak zistíte, či sa niečo deje a či ide o dočasný stav alebo už treba vyhľadať odbornú pomoc. Skúste dieťaťu navodiť príjemný spánok, zaveďte pravidelný režim spánku a snažte sa ho pred spánkom upokojiť napríklad čítaním knihy. Problémy väčšinou časom odznejú samé. Ak pretrvávajú dlhšiu dobru, viac ako tri týždne, treba vyhľadať odborníka.

