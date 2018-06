Krvácanie z nosa, vytknutý členok, otrava. U detí konajte okamžite, ako?

Obstojíte v prvej pomoci najmenším? Aj nejaká je lepšia ako žiadna. No ideálne je, ak máte postup v malíčku.

Plánujete medzinárodný osláviť čo najlepšie? Vymýšľate dobrodružné výlety do prírody, na kúpaliská alebo ich pripravujete na obľúbený školský výlet? Tieto aktivity sa však často nezaobídu bez rôznych poranení.

Podvrtnutý členok, odreniny, úpal či bodnutie hmyzom - to je len malá časť úrazov, ktoré číhajú na našich najmenších. Aby sa šantenie detí a školské výlety zaobišli bez vážnejších následkov, mali by ste poznať hlavné zásady prvej pomoci. Ovládate ich?

Odreniny

Odreniny všetkého druhu sú najbežnejším detským úrazom. „Zväčša ide o drobné zranenia, ktoré stačí ošetriť čistou vodou a osušiť. Aby sa do odreniny nedostal drobný prach či nečistoty, prelepte ju náplasťou. Tie preto majte stále poruke," odporúča záchranár a inštruktor záchrannej služby Miroslav Nagy.

Krvácajúca rana

Prvým a najdôležitejším krokom pri krvácaní je jeho zastavenie. „Vo väčšine prípadov stačí správne priložený tlakový obväz. Na ranu môžete pritlačiť ruku alebo aj kus látky. V prípade pochybností volajte záchranku, kde vám poradia ako postupovať ďalej," radí odborník. Ak ranu spôsobil cudzí predmet, nikdy ho z nej neodstraňujte, pretože ju upcháva a zabraňuje tak krvácaniu. Pokúste sa okraje rany pritlačiť k sebe a aj s cudzím predmetom obložiť gázou a zafixovať. Následne volajte záchranárov. „Ak ste predmet náhodou vybrali, nikdy ho nedávajte naspäť. Mohli by ste tým ranenému ešte viac uškodiť."

Krvácanie z nosa

Mäkkú časť nosových krídiel držte stlačenú približne 10 minút, následne tlak uvoľnite. Keď je to potrebné, stlačenie zopakujte. Ak sa krvácanie nedarí zastaviť a ranený má i ďalšie bolesti, volajte 155.

Podvrtnutý členok

Členok znehybnite, ideálne je ho pevne obviazať šatkou alebo kusom látky. Predídete tak opuchu či zhoršeniu zranenia. Ak noha opúcha alebo sa ňu neviete od bolesti postaviť, volajte záchranárov. Aby ste predišli úrazu, vždy si zvoľte vhodnú obuv. Do terénu s pevnou podrážkou, ideálne so spevneným členkom.

Zlomenina

Zlomeninu sa nikdy nesnažte vrátiť do pôvodného stavu, mohli by ste ranenému ešte viac ublížiť. „Treba ju riadne znehybniť a zafixovať. Dolnú končatinu môžete priviazať obväzom, šatkou či kusom oblečenia k tej zdravej. Snažte sa znehybniť kĺb nad aj pod ranou, nikdy nie cez miesto zlomeniny. Pri otvorenej zlomenine je potrebné zastaviť krvácanie. Ak je to možné, prekryte ju sterilným štvorcom z lekárničky tak, aby ste prekryli kosť. Okamžite zalarmujte záchranku alebo horskú službu," radí Miroslav Nagy. Zlomenú ruku dajte do závesu. Vytvoríte ho previazaním šatky alebo kusu oblečenia okolo krku, do ktorého zlomenú končatinu vložíte.

Úraz hlavy

Sú veľmi nebezpečné a spôsobujú ich najmä pády. Pokiaľ sa neobjavia príznaky otrasu mozgu – zvracanie, dvojité videnie, ospalosť. Tieto príznaky si vyžadujú neodkladné vyšetrenie odborníkom.

Úpal

Pri úpale postihnutého odneste do tieňa či na chladnejšie miesto. Ak je pri vedomí, podávajte mu vlažné tekutiny. Tiež môžete dávať mokré obklady. V prípade bezvedomia ho uložte do bočnej stabilizovanej polohy a volajte sanitku. Aby ste predišli úpalu, noste vhodnú pokrývku hlavy a pite dostatok tekutín.

Úžeh

Postihnutého odneste do tieňa a začnite ho ochladzovať studenými obkladmi. Ak je pri vedomí, podávajte mu vlažné tekutiny. Pri bezvedomí ho uložte do bočnej stabilizovanej polohy. Sledujte jeho životné funkcie a volajte sanitku.

Bodnutie hmyzom

Odstráňte žihadlo, priložte studený obklad a na kožu natrite lokálne anestetikum. Gél alebo krém je dostupný v lekárni. V prípade alergickej reakcie treba privolať alebo vyhľadať odbornú pomoc. Ak ste alergik, nezabudnite si zobrať na cestu svoje lieky.

Prisatý kliešť

Ak ste si po príchode z výletu objavili na tele kliešťa, môžete sa ho zbaviť použitím špeciálneho odstraňovača. „Vystačíte si však aj s umelohmotnou pinzetou. Kliešťa ňou uchopte pevne, tesne nad kožou a opatrne ťahajte priamo z kože von. Netočte ani nekývte ním. Postihnuté miesto vydezinfikujte. V prípade neskorších príznakov ako horúčka, bolesť hlavy, závrat vyhľadajte lekára. Rovnako ho vyhľadajte, ak si kliešťa netrúfate odstrániť sami," vysvetľuje záchranár.

Otrava lesnými plodmi

Neznáme hríby ani bobule nekonzumujte. Ak sa tak stalo a je vám nevoľno, vyhľadajte odbornú pomoc. V prípade zvracania zaistite zvyšky zvratkov na toxikologické vyšetrenie.

