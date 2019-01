Lekári vytrápili Gabiku kvôli migréne: V detstve som bola ako pokusný králik!

Liečili ju liekmi na depresiu a učili sa na nej akupunktúru. S bolesťou hlavy sa napokon naučila žiť.

Pre niekoho obyčajná bolesť hlavy, pre malú školáčku zložitý boj. A nielen s bolesťou, ale aj s dospelými. „Migrény ma trápili už od druhej triedy základnej školy. Najmä v začiatkoch boli záchvaty veľmi traumatizujúce, pretože som komplikovala život celej rodine. Rodičia boli dezorientovaní a vystresovaní, lebo mi nevedeli pomôcť. O migréne sme vtedy ani nechyrovali,“ začína Gabriela Hurbanová z Bratislavy.

Hľadanie liečby

Začalo sa to pred štyridsiatimi rokmi. Internet vtedy neexistoval a migréna u detí sa v lekárskej terminológii prakticky neobjavovala. „Hoci mi chceli pomôcť, netušili ako. Rodičia sa ma snažili liečiť rôznymi spôsobmi. Najskôr zašli za klasickými doktormi, ktorí mi nasadili lieky podobné antidepresívam. Ich podstatou bolo, že utlmovali nervový systém. Podobným spôsobom sa v tom čase liečila schizofrénia,“ opisuje ťažké začiatky Gabika. Liečba jej nezabrala, bola z nej unavená a migrenické záchvaty ďalej prichádzali. A tak rodičia hľadali ďalšie, tentoraz alternatívne možnosti. Na jednu v živote nezabudnú.



Gabriela založila občianskej združenie Migréna je choroba. Foto: Robo Hubač

Pokus – omyl

„Zobrali ma k liečiteľke. Povedala, že mám nádor na mozgu. Nielen pre rodičov, ale aj pre mňa to bol šok. Mala som už asi deväť rokov a dobre som si uvedomovala, čo hovorí,“ má ešte aj teraz husiu kožu. Našťastie, rodičia rýchlo pochopili, že cez šarlatánov cesta nevedie. No nevzdali sa.

„Mama vyhľadala lekára, ktorý ako jeden z prvých na Slovensku aplikoval akupunktúru na liečbu migrény. V podstate sa ju na mne učil. Bola som jeden z jeho pokusných pacientov. Bolo to veľmi bolestivé, nepríjemné, mám z tohto zlé zážitky.“ Gabriela to nemala jednoduché ani v škole. Migrény sa pravidelne opakovali aj štyrikrát za mesiac a zakaždým ju paralyzovali na dva až tri dni. Dokopy tak vymeškala v škole polovicu mesiaca. Mala však šťastie, že sa učila veľmi dobre. Z ulievania ju teda neupodozrievali. Hoci najhorší zážitok má práve zo školských čias.

Neverili jej

„Hlava ma bolela tak silno, že ma bezradná učiteľka poslala za mamou do práce. Celou cestou som vracala, bolo mi strašne zle. Keď som prišla k mame, mala poradu, veľa povinností a tak mi vystresovaná povedala, nech si nevymýšľam a idem naspäť do školy. Cestu som opäť prevracala. Celá vysilená a dehydrovaná som si v kabinete ľahla a napokon som vysilená zaspala,“ hovorí o udalosti, ktorá presvedčila všetkých, že potrebuje pomoc.

Podľa Gabriely je migréna pre dieťa peklo. Cíti sa zle psychicky aj fyzicky, má stres a nevie presne pomenovať, čo mu je. To je základný problém, prečo dospelí deťom neveria. „Pri alergiách alebo epilepsii učiteľ vie, čo má robiť. Ale ak dieťa povie, že ho bolí hlava, učiteľ váha, či je to naozaj pravda, či to nie je zo stresu, pri dievčatách z menštruácie...“

Majú to v génoch

Gabikina migréna poriadne zasiahla aj do rodinných vzťahov a plánov. „Tých situácií bolo veľa. Neraz sa stalo, že sme niekde išli a mne bolo ťažko. Často sa menili plány a rušili výlety pre moje bolesti hlavy. Pamätám sa, že sme boli v Benátkach a otec ma musel celý čas nosiť na rukách. Vracala som a nevládala stáť na nohách,“ hovorí o nepríjemných chvíľach, ktoré lepšie znášal trpezlivý otec ako pragmatická mama. Napätie medzi nimi sa však dalo občas krájať.

„Museli dookola riešiť moje opakujúce sa migrény a prispôsobovať sa im. Dnes som rodičom aj ja a viem, aká je migréna pre rodinu zložitá. Mám dcéru slabšiu migreničku,“ hovorí Gabika, ktorá sa ako dieťa pozerala na správanie rodičov neraz kriticky. Migréna u nich doma nebola neznámy pojem. Migrenikov bolo niekoľko členov z otcovej aj z maminej strany. „Máme to jednoducho v génoch. Starkú bolievala hlava, s migrénou sa trápila aj teta a sesternica. Možno o to ľahšie si rodičia uvedomili, že rovnaký problém mám aj ja.“

Rodinné dedičstvo

Ako malá mala šelest na srdci a hoci bola talentovaná na šport, nikdy sa mu nemohla naplno venovať. Lyžovala, robila volejbal, no nemohla to robiť profesionálne. S nesprávne liečenou migrénou sa podľa jej slov dopracovala až k arytmiám a tachykardiám, teda k nepravidelnému a zrýchlenému srdcovému rytmu. Obmedzenia, ktoré súvisia s chorobou, pociťuje ešte aj teraz v dospelosti. „Chodíme každý rok na zimu do Thajska. Pred tromi rokmi sa nám však nepodarilo odletieť. Priamo na letisku ma chytila srdcová arytmia, ktorá súvisela s migrénou. A tak namiesto lietadla do Thajska ma z letiska odvážala záchranka.“

Prísne pravidlá

Keď bola Gabika dieťa, nevedela, čo jej spúšťa migrénu. Skúsenosti a roky ju naučili. „Hoci sa migréna vyliečiť nedá, naučila som sa s ňou žiť. Musím byť na seba prísna. Zmenila som životný štýl a snažím sa obmedzovať to, čo mi nerobí dobre. Najmä stres, ktorý mi spúšťa záchvaty, no niekedy sa mu vyhnúť nedokážem,“ prezrádza, že zmeny urobila najmä v stravovaní, pretože migrénu jej spúšťal aj zaťažený žalúdok.

Uprednostňuje zdravšie múky, domáce mäso, klasické mlieko a mliečne výrobky zamieňa za kozie alebo ovčie. No ak poľaví... „Vyhýbam sa alkoholu, pretože je to jeden zo silných spúšťačov. Keďže však môj muž je vínkar, občas si s ním jeden, dva glgy červeného dám. Výnimočne si doprajem aj večeru v reštaurácii. Ale keď sa najem dosýta, druhý deň za to zaplatím migrénou.“

Poradí si s ňou

Gabika trpí migrénou aj štyrikrát za mesiac. Už pri prvých príznakoch si však dá lieky. „Predtým som tri dni ležala, plakala a vracala. Teraz vďaka triptanom dokážem fungovať. Niekomu pomáha paracetamol, inému ataralgín či lieky s kofeínovou zložkou,“ hovorí po kolotoči pokusov, v ktorom sa roky točila. Najmä rodičom dnes radí, nech sa nesnažia pri svojich deťoch vyhnúť liekom za každú cenu.

„Je hlúposť nechať dieťa trpieť a ešte horšie ho poslať v silných bolestiach do školy. Vyčerpá sa a môže skončiť na infúziách v nemocnici.“ Aby dospelí vnímali migrénu u detí ako chorobu a pripisovali jej dostatočnú vážnosť, rozhodla sa založiť občianske združenie Migréna je choroba. „Čím skôr pomôžu dieťaťu, tým viac dokážu zmierniť prejavy choroby do budúcnosti,“ hovoria z nej štyridsaťročné skúsenosti.

Revolučný liek?

Môže pomôcť zlepšiť život miliónom migrenikom po celom svete. Revolučný liek ako jediný svojho druhu pôsobí preventívne proti migréne. Vynašli ho v Amerike a na Slovensko by sa mohol dostať už v prvej polovici budúceho roku. Ide o injekcie na mesačnej báze, ktoré dokážu zmierniť bolesti a obmedziť záchvaty. V Amerike vyjde ročná dávka účinnej látky erenumab na takmer sedemtisíc amerických dolárov. Európska únia sa o cene zatiaľ rozhoduje.