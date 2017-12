Liekmi proti ADHD? Pomôže zdravá strava a tréning mozgu

Ustavičný stres, výchovné problémy, sťažnosti učiteľov a nepríjemné pohľady okolia sužujú celú rodinu. Čo robiť v prípade, že máte hyperaktívne dieťa?

Rodičia sa môžu rozchádzať v názoroch, či sa obrátiť na špecialistu, ktorý im pomôže vyriešiť problémy ich dieťaťa. Mnohí z nich sa obávajú farmakologickej liečby. „Lekár na základe vážnosti príznakov zváži, akú terapiu mu odporučí,“ hovorí detská psychiatrička MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová PhD.

Nežiaduce účinky

K detskému psychiatrovi sa zvyčajne dostávajú deti s diagnózou vážnejšieho stupňa, takže veľkej väčšine z nich predpíšu lekári stimulancium centrálneho nervového systému, alebo atmopsetín pôsobiaci podobne ako antidepresíva. Užívajú sa raz denne a môžu mať nežiaduce účinky.

„Pri atomoxetíne je to najčastejšie bolesť hlavy, bolesť brucha a pokles chuti do jedla. V prípade metylfenidátu je to znížená chuť do jedla, nespavosť, emočná labilita, podráždenosť, tiky, bolesť hlavy, zvýšenie krvného tlaku a frekvencie srdca,“ menuje psychiatrička. Nie všetci terapeuti sú stotožnení s farmakologickou liečbou detí s ADHD.

Dôležitá je strava

Bibiana Naďová je úplným odporcom: „Pri ich dlhodobom užívaní sa nervový systém oslabuje a je riziko, že deti budú náchylnejšie na užívanie drog a alkoholu,“ vyčítala zo zahraničných výskumov. No čo nastane v prípade, ak dieťa nepodstúpi žiadnu terapiu?

„Nedá sa povedať, čo sa môže stať, pretože každé dieťa je iné a vo svojich prejavoch jedinečné. Najčastejšie sa však opisujú rôzne psychiatrické poruchy,“ dodáva Naďová, podľa ktorej je namieste dbať aj na úpravu stravy. Z jedálneho lístka na pol roka až rok vynechajte bielu múku a nahraďte ju celozrnnou. Uprednostnite bezlaktózové mlieko pred rastlinným a hlavne, vyraďte cukor! Osvedčili sa probiotiká a prebiotiká.

Tréning mozgu

EEG biofeedback je tréning mozgu, metóda, ktorá umožňuje terapeutom vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny, aby sa dostali do rovnováhy. Terapeut pri nej využíva jednu snímaciu a dve ušné elektródy, ktoré prikladá na požadované miesta hlavy a uší. Metóda je bezbolestná, neinvazívna, nenávyková a má dlhodobé účinky. Jedno sedenie trvá približne 45 minút, stojí 10 až 25 eur a dieťa by ho malo absolvovať dva- až trikrát týždenne.

Centrá sú na celom Slovensku, za terapeutom stojí vzdelanie a referencie. Nie každý je dobrý. Odporúča sa deťom s ADHD, s ľahkými mozgovými dysfunkciami, poruchami učenia, pri nočnom pomočovaní, tikoch či pri chronických bolestiach hlavy, poruchách spánku, reči, pamäti a pri úzkostných poruchách.

