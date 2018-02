Miškovi proti hyperaktivite pomohol tréning mozgu a úprava stravy

Neobsedí, neposlúcha, je nesústredené, zábudlivé, priveľmi aktívne a výbušné? Aj to môžu byť príznaky hyperaktívneho dieťaťa.

„Keď mal Miško dva a pol roka, nastúpil do jaslí a ja po piatich rokoch materskej konečne späť do práce. Pani učiteľka nám hneď po prvých dňoch avizovala, že Miško je živý. Bol stále v pohybe a do všetkého sa hneď vrhal. No keďže sme ho porovnávali len so staršou dcérou, bol síce živší, ale veď je chlapec,“ rozpráva Miškova mama Maja, ako ju začali chytať pochybnosti.

Problémový

Miško do hyperaktívnej mozaiky dokonale zapadol. „Raz nám pani učiteľka s úsmevom referovala, že behal okolo stola stále dookola, a keď sa ho spýtala, prečo toľko behá, odpovedal jej: Lebo musím! Moje telo to tak potrebuje. Pokračovalo to aj v škôlke a v predškolskej triede už pani učiteľka jasne povedala, že podľa nej má ADHD. Vyburcovalo nás to riešiť situáciu ešte pred nástupom do školy,“ hovorí chlapcova mama, ktorá sa o ADHD snažila dozvedieť všetko. Veľa čítala, pýtala sa...

„Najhoršie bolo nájsť odborníka s ľudským prístupom, ktorý sa s vami ochotne porozpráva o vašom dieťati, vypočuje vás a poradí vám, čo robiť, aby ho v školskom systéme nezaškatuľkovali hneď ako problémové dieťa,“ hovorí Maja o počiatočných problémoch. Situáciu riešili vždy len v súkromných centrách a najväčší problém mali s preplnenými termínmi špecialistov. Každý rodič s pochybnosťou môže navštíviť klinického psychológa, najčastejšie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v mieste trvalého bydliska. „Vážnejšie prípady navrhne na vyšetrenie detským psychiatrom niekedy škola, ale môže sa naňho obrátiť aj priamo rodič,“ ozrejmuje psychiatrička.

BIO spätná väzba

Pre Miškových rodičov bol náročný hlavne začiatok. „Absolútne sme netušili, na koho sa máme obrátiť. Tá bezradnosť bola ubíjajúca.“ Po mnohých skúsenostiach natrafili na psychologičku v Trnave, ktorá po vyšetrení EEG biofeedbackom odporučila nenechať Miška ešte rok v škôlke.

„Začali sme pátrať po možnosti nultého ročníka, ale v Bratislave to nie je jednoduché,“ lámali si hlavu rodičia, kým našli súkromnú základnú školu s nultým ročníkom. Popritom so synom absolvovali štyridsať terapeutických sedení „bio spätnej väzby“. „Pozornosť a sústredenie sa mu veľmi zlepšili. Miško je pokojnejší, nemusíme mu desaťkrát opakovať otázku, nepotrebuje po minúte pokojnej práce tri minúty behať, aby sa odreagoval. Oveľa menej trucuje a výbuch zlosti už nemal, ani nepamätám,“ teší sa mama akčného hrdinu a popredná odborníčka na terapiu pomocou EEG biofeedback Bibiana Naďová jej dáva za pravdu: „Pri dobre vedenom tréningu prichádza úspech veľmi rýchlo. Dieťa začne vynikať. Dokáže lepšie využiť svoj inteligenčný potenciál, ktorý pre poruchu pozornosti nebolo vidieť.“

Nevyužití

V septembri nastúpil Miško do prvého ročníka a jedinou terapiou, ktorú s ním mama realizuje dnes, je cvičenie na potlačenie Moorovho reflexu, špecifickou reakciou na úľak. „Cvičíme každý deň asi 10-15 minút. Miško neužíva žiadne lieky a stravu sme mu upravili tak, že minimalizujeme prísun lepku a mliečnej bielkoviny,“ uzatvára Majka, ktorá zatiaľ len dúfa, že Miškovi vybrali vhodný a rešpektujúci školský kolektív.

„V školskom veku, keď sa od dieťaťa očakáva prispôsobivosť a systematická práca, sa príznaky stávajú ešte ‚vypuklejšími‘. Deti sú často zahrnuté do konfliktov či do bitiek so spolužiakmi, stupňuje sa emocionálna dráždivosť. Doma majú rodičia problém s tým, že ich deti ráno nechcú vstať z postele, dlho sa ‚vymotávajú‘ z domu, večer nechcú ísť spať. Často strácajú veci a zabúdajú školské pomôcky,“ menuje problémy psychiatrička. Ak si však učiteľ nájde k týmto deťom cestu, komunikácia a práca s ním budú oveľa jednoduchšie.

„Je výborné, keď dieťa s ADHD ‚využíva‘ učiteľ na rôzne činnosti navyše. Ak vstáva cez hodinu, môže mu dať polievať kvety alebo zotierať tabuľu. Ak je so všetkým hotové ako prvé, nech mu dá ďalšie úlohy. Deti s ADHD potrebujú veľa pozornosti a je výborné, keď im ju učiteľ môže poskytnúť. Môže ich napríklad nejakým kreatívnym spôsobom zahrnúť do procesu vysvetľovania,“ radí psychiatrička, ktorá odporúča rodičom dať dieťa do menšieho kolektívu alebo aj žiadať o pomoc osobného asistenta.

