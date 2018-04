Nádchu u detí nepodceňujte, vypomstí sa hnisavým zápalom v uchu

​Najmä malé deti nedokážu dostať zo seba všetok hlien. Kým bábätkám pomôže odsávanie soplíkov, pozor si treba dať pri škôlkaroch. Zablokované dutiny a zle vyfúkaný nos môžu spôsobiť bolestivý zápal stredného ucha.

Samka trápili počas zimy časté nádchy a do škôlky preto veľmi nechodil. Keďže mal už 5 rokov, rodičia sa spoliehali na to, že si nos dokáže vyfúkať sám. O to viac boli prekvapení, keď sa z nevinnej nádchy vyvinul zápal stredného ucha. „Bol piatok večer a Samko sa začal sťažovať na bolesti hlavy a uší. Mal silnú nádchu, ale nos si pravidelne vyfúkal. Na druhý deň ráno mu začala vytekať z uška tekutina. Preľakli sme sa a zavolali sme detskú pohotovosť. Lekár nám vysvetlil, že syn dostal zápal stredného ucha a dôvodom bolo, že sme mu neodsávali sople,” opisuje svoje prekvapenie matka Zuzana.

Lekárka radí, ako vyliečiť kašeľ. Potrebujete recept, alebo trpezlivosť?

Pulzujúca bolesť

Pediater mame Zuzane vysvetlil, že hoci si jej syn dokáže vyfúkať nos, pri veľmi silnej nádche to stačiť nemusí. Dieťaťu sa zablokujú dutiny a zápal môže prejde do stredného ucha. Ochorenia horných dýchacích ciest sú jedným z najčastejších ochorení u detí. Zápal stredného ucha spôsobuje infekcia, ktorá začína ako vírusové ochorenie horných dýchacích ciest. Ak sa choroba nelieči včas, prechádza vírusová infekcia do bakteriálnej a tá spôsobuje hnisavý zápal. Tekutina hromadiaca sa v strednom uchu spôsobuje veľkú bodavú stupňujúcu bolesť.

Aj vaše dieťa je viac doma ako v škôlke? Posilnite mu imunitu

Príznaky zápalu stredného ucha:

Dieťa sa sťažuje na silnú bolesť v uchu. Ak ešte nevie rozprávať, je plačlivé, mrzuté a drží si bolestivé miesto.

Zhoršenie sluchu sprevádza zvýšená teplota, nechutenstvo, nespavosť.

Vedľajšie príznaky sú nádcha, chrípka, kašeľ a bolesti v krku .

Pri neliečení sa môžu zväčšiť lymfatické uzliny , organizmus tak bojuje proti zápalu.

Ak z ucha vyteká tekutina, treba okamžite vyhľadať lekára.

Najčastejšie choroby v detskom kolektíve. Čo drobcom hrozí?

Aká je liečba

Odsávajte soplíky aj väčším deťom, uvoľníte im tak dutiny.

Uvoľniť dutiny pomôže naparovanie , odporúča sa pri starším deťoch.

Bolesť zmiernia teplé obklady , ktoré tiež urýchlia uvoľnenie hnisu z ucha.

Ak zápal ešte neprešiel do hnisavého, dieťaťu sa podávajú nosné a ušné kvapky, znižuje sa teplota a môžete podať lieky proti bolesti.

V prípade, že ide o hnisavý zápal, lekár predpíše antibiotiká .

Ak sa za bubienkom vytvoril hnis, môže lekár bubienok prepichnúť. Dieťaťu sa uľaví, pretože hnis vytečie a bubienok sa časom zahojí.

​Môže vás zaujímať: