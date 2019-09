Nechce sa vašim deťom do školy? Arómaterapeutka radí: Vône zlepšujú pamäť a podporujú sústredenie

Prázdninové dni sú definitívne za na nami. Zvoní školský zvonček a tiež aj ranný budíček. Nástup do pravidelného kolotoča povinností rodičov i detí môže byť ľahší aj vďaka esenciálnym olejom.

Starí Rimania a Gréci si zaplietali do vlasov rozmarín, aby povzbudili svoju pamäť počas štúdia. Vedeli prečo to robia. Moderný výskum ukázal, že tento nápad mal svoj význam. Rozmarín zlepšuje pamäť aj sústredenie, navyše zaženie únavu, či pocit napätia.

Univerzita v Japonsku zase robila pokusy s rozptyľovaním esenciálnych olejov v kancelárii. Keď rozptyľovali citrón, urobili o 54% menej chýb. Keď sa esenciálne oleje rozptyľovali počas štúdia a potom znova počas skúšania, výsledky testov sa zlepšili až o 50%.

Prečo to funguje? „S každým vdýchnutím esenciálneho oleja, posielajú čuchové nervy v nozdrách odkazy do mozgu. Potom sa v mozgu uvoľňujú transmitery – každý s rôznymi účinkami na telo, ako napríklad pomoc s pamäťou, úľava od stresu a zvýšenie energie,“ vysvetľuje skúsená aromaterapeutka a ostrieľaná mama piatich detí, Martina Valníčková.

Nálada na učenie

Začiatok školského roka, noví učitelia, noví kamaráti. Deti môžu mať tažkosti zostať sústredené a občas môžu zažívať pocit nenapojenosti. Stromová, teplá vôňa uzemňujúcej zmesi olejov kadidlo, smrek, vratič, modrý harmanček a osmantus, vytvára pocit pohody. Nádherná vôňa navodzuje taktiež vnútorný pokoj a rovnováhu. „Keď si trochu privstanete a dáte do difuzéra túto zmes predtým ako sa ráno vaše dieťa pripravuje do školy, prípadne mu ju nanesiete na spánky, chodidlá, či zátylok, do nového školského dňa vykročí pripravené a s radosťou,“ delí sa o svoje radi odborníčka na esenciálne oleje.

