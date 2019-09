Nenúťte predškoláka písať! Naučte ho radšej niečo iné

Máte doma predškoláka? Hlavne ho nenúťte písať a radšej sa s ním zahrajte na psa. Bránite mu kresliť po stenách? Tak to je chyba!

Nie je dôležité, či pri nástupe do školy už ovláda celú abecedu a počíta príklady. Oveľa dôležitejšie je, aby mal dobrú grafomotoriku. „Dnešné deti mávajú stuhnuté ruky, rýchlo sa dostavuje únava, ruka ich bolí a potom odmietajú písať. Je rozumné, keď s nimi rodičia hravou formou precvičujú jemnú, ale aj hrubú motoriku ešte pred nástupom do školy. Určite im tým pomôžu oveľa viac, ako keď ich naučia písmenká, ktoré nebudú schopné napísať,“ radí liečebná pedagogička Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

Zahrajte sa na psa

Prečo je však precvičovanie grafomotoriky dnes také dôležité, keď my sme sa naučili písať aj bez toho? „Doba je taká, že hry vonku nahradili tablety a mobily. Deti si nemajú kde rozcvičiť zápästia, lakťové a plecové kĺby. Na preliezačkách, pri skákaní gumy, ,škôlky‘ alebo pri bicyklovaní sa navyše trénuje prepájanie oboch mozgových hemisfér, čo je veľmi potrebné zvlášť pre deti, ktoré preskočili niektorú vývinovú fázu, napríklad lozenie,“ vysvetľuje Liliana Šimečková. Pri štvornožkovaní sa trénuje koordinovaný pohyb opačnej ruky a nohy, ktorý podporuje prepájanie pravej a ľavej hemisféry v mozgu.

„Nenadarmo sa na to pýtame v dotazníkoch, keď za nami prichádzajú rodičia a riešia nejaký problém vrátane ťažkostí s prvými písmenkami.“ Určite nič nepokazíte, ak sa s deťmi občas zahráte na psíky, ktoré chodia po štyroch. Alebo ich nechajte šplhať sa na lezeckú stenu či na strom. Keď má dieťa dobrú hrubú motoriku a dostatočne sa hýbe, jemná motorika sa rozvinie prirodzene. Dobrým pomocníkom sú aj loptové hry, pri ktorých musí drobec sledovať pohyb lopty. Pri písaní sa mu to veľmi zíde. Pri grafomotorike ide práve o skĺbenie pohybov rúk a očí, ale aj o obratnosť, zrakovú pozornosť a vnímanie.

Na stene aj na zemi

Všimnite si, že najmenšie deti kreslia celou rukou, pričom pohyb vychádza z plecového kĺbu. Pri tvorbe prvých diel zapájajú doslova celé telo. Papier im na široké pohyby nestačí a odnesie si to aj okolitý nábytok. Postupne sa rozptyl rúčky zmenšuje. To už sa väčšmi zapája lakťový kĺb, zápästie a nakoniec aj prsty. Podľa liečebnej pedagogičky je na precvičovanie celej ruky ideálna veľká papierová fólia na stene alebo na dverách.

„Deti rady kreslia po stenách, tak to treba využiť a vyhradiť im v detskej izbe na to miesto. Výborné je, keď obkresľujú rôzne predmety. Jednou rukou si pridržiavajú peračník, druhou obťahujú obrysy.“ Nezabúdajte ani na hry na zemi. Nie však posediačky, ale na štyroch. Chvíľku nech sa dieťa opiera o zápästia, po čase zmeňte polohu a preneste hmotnosť na pokrčené lakte. Na zemi sa výborne maľuje dlaňami a maľba prstami podnecuje tvorivosť aj rozvíja jemnú motoriku. Farby nanášajte končekmi prstov, celou dlaňou, môžete bodkovať, natierať, robiť krúživé pohyby. Hmatové vnímanie pri maľovaní zároveň uvoľňuje nahromadené napätie.



Foto: Shutterstock

Atrament pre ľavákov

Dúfate, že dieťa si nájde spôsob, ako sa mu ceruzka či pero budú držať najlepšie? Nespoliehajte sa na to! Pomôžte mu ergonomickými školskými pomôckami. Ich tvar nabáda na správny úchop. Ideálne sú hrubšie trojhranné ceruzy. Nedovolia prstom skĺzavať dole a dieťa pri kreslení či pri písaní nemusí nimi tlačiť na papier. Naopak, nevhodné sú krátke a tenké písacie potreby. Pero kupujte spoločne, aby si dieťa vyskúšalo, ako mu sadne do ruky. Všímajte si, či je ľahké, ergonomicky tvarované, má protišmykový povrch, či sa nerozmazáva, ľahko kĺže po papieri, náplne idú jednoducho vymeniť a zmizíkovať.

Mäkká zóna úchopu podporuje uvoľnené držanie a nespôsobí otlaky na prstoch. „Výrobcovia myslia aj na ľavákov a vyrábajú pre nich osobitne tvarované perá. Niektoré majú dokonca rýchloschnúci atrament. Pri posúvaní ruky po papieri sa nerozmazáva,“ upozorňuje Liliana Šimečková a zároveň dodáva, že ľavákom by sa zišli aj špeciálne zošity. „Ľaváčik vzorové písmenko nevidí, lebo si ho zakrýva rukou. Je to namáhavé, najmä keď sa učí písať slová a musí si ich najskôr zapamätať.“

Zaviaž si šnúrky

O vyvinutej grafomotorike veľa prezradí aj to, či si dieťa vie zapnúť gombíky alebo zaviazať šnúrky na topánkach. Každý prváčik by to po krátkom tréningu mal zvládnuť. Na precvičovanie prstíkov je výborné navliekanie korálok či suchých cestovín, rôzne mozaiky, stavebnice a kocky aj známa hra mikádo. Ak podporíte rozvoj pohybov prstov, ktoré sa stávajú obratnejšími, presnejšími či rýchlejšími, vytvárate zároveň pozitívny vzťah dieťaťa ku kresleniu i k písaniu aj bez pera. Bude ochotnejšie vyhľadávať činnosti, v ktorých sa cíti úspešné. A to predsa chcete dosiahnuť. Pomôžu vám v tom aj detské časopisy a pracovné listy plné zábavných úloh, cvičení a poučných príbehov. Ešte ich nemáte?

Šťastnú cestu!

Čaká vás dovolenka pri mori? Výborne! Hry v piesku sú ideálne na posilňovanie detských prštekov. Okrem hnetenia a stavania hradov sa do mokrého piesku aj parádne kreslí. Aj prekladanie kamienkov či zbieranie mušlí sú spôsoby na nenápadné precvičovanie jemnej motoriky. Dlhú cestu v aute využite na náučné hry. Napríklad: Ide medveď do lesa a stretne líšku. Ďalší v poradí vetu zopakuje a k líške pridá trebárs vlka. Tretí zvieratká zasa zopakuje a pridá svoje. Výborný tréning slovnej zásoby a pamäti je i hľadanie slov, ktoré sa začínajú na konkrétne písmeno. Alebo tvorte slovo na písmeno, ktorým sa predchádzajúce končí: auto, ostrov, vlak, komár...

Ako vyzerá správny úchop?

Správny úchop, sklon a tlak farbičky na papier sú už od začiatku veľmi dôležité, aby sa čo najmenej namáhali malé svaly na prstoch a predišlo sa rýchlej únave pri písaní. Ceruzka alebo pero majú ležať na poslednom článku prostredníka. Zhora si ju pridržiavame bruškami palca a ukazováka. Ukazovák by nemal byť prehnutý a celá ruka je uvoľnená. Deti sa musia s perom v ruke cítiť pohodlne.

Zdravá rada

Ak sa dieťa sťažuje na bolesť ruky a únavu pri písaní, zrejme má rúčky stuhnuté z tabletov, počítača alebo z telefónu. Rozcvičte ich, hrávajte sa na zvieratká a lozte po štyroch, vezmite dieťa na horolezeckú stenu, hrajte loptové hry, navliekajte koráliky, stavajte kocky...