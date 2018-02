Neobsedí, hrbí sa a škriabe do zošita: Spoločný dôvod, o ktorom ste netušili

Niektoré ťažkosti sa vedia ozvať naozaj prostredníctvom najmenej očakávaných ciest. Povedali by ste, že za problémy v škole dieťaťa môže niečo, čo mal dávno stratiť?

Nosí zo školy poznámky za hroznú úpravu zošita a pri každej ceste autom vracia? Neverili by ste, že to môže mať spoločnú príčinu. „U motoricky neobratnejších detí, tých, ktoré zlyhávajú v škole z neznámych príčin a pritom sú veľmi bystré, aj u pohybovo nepokojných, ktoré majú ťažkosti so sústredením, s písaním alebo s čítaním, to často býva sprievodný jav pretrvávajúcich primitívnych reflexov,“ vysvetľuje neurovývinová terapeutka a klinická logopedička Katarína Sipos súvislosť, ktorá na prvý pohľad nenapadne vám, učiteľom ani lekárom.

Má vaše dieťa ADHD alebo nie? Príznaky sú iné u batoľaťa ako tínedžera

O čo presne ide? „Primitívne reflexy sú automatické odpovede na podnety. Každé zdravé dieťa sa s nimi rodí. Sú dôležité, no postupne sa nahrádzajú zrelšími a zložitejšími odpoveďami. Ideálne by mali byť všetky potlačené najneskôr do konca prvého roka života,“ prezrádza terapeutka.

Mala som pocit, že veľa viem. Schopnosti novorodencov, ktoré vás šokujú

Ktorý má?

Moorov reflex

objaví sa v 9. týždni po počatí, vytráca sa do štvrtého mesiaca – novorodenec pri pocite väčšieho priestoru náhle roztiahne ruky aj nohy do strán ako spôsob obrany

ak pretrvá, dieťa je príliš utiahnuté, bojazlivé, rado kontroluje okolie alebo je, naopak, veľmi živé, trpí nevoľnosťou pri cestovaní, má slabú rovnováhu a koordináciu napríklad pri loptových hrách, ťažšie sa sústredí, je precitlivené na zvuky, citovo labilnejšie, fyzicky nepokojné, úzkostné, má slabšiu výdrž, rýchlejšie sa unaví, trpí častejšími ochoreniami priedušiek, alergiou, astmou, oslabenou imunitou

Správanie detí ovplyvňuje už strava v tehotenstve

Školská odborníčka: Krasopis, zákaz mobilov a sedenie v lavici je nezmysel

Tonický labyrintový reflex

objaví sa asi v 30. týždni po počatí, mal by sa úplne vytratiť do tri a pol roka, pomáha udržiavať rovnováhu a dvíhať sa zo zeme – pri zdvihnutí hlavičky nad úroveň chrbtice sa dieťa zbalí do klbka, pri záklone pod úroveň chrbtice sa ruky aj nohy vystrú do polohy „vzdávam sa“

ak pretrvá, dieťa býva zhrbené, má slabé držanie tela, sklon k nevoľnosti pri jazde autom, nemá rado telesnú aktivitu, horšie číta a píše, má ťažkosti s priestorovou a časovou orientáciou, unaví ho dlhšie státie

VIDEO: Takto vidí dieťa pár dní po pôrode. Zistíte to v mobilnej aplikácii

Asymetrický tonický šijový reflex

objaví sa v 18. týždni po počatí, pomáha dieťaťu pri pôrode, mal by byť potlačený v 6. mesiaci

keď dieťa otočí hlavu, ruka a noha na tej istej strane sa vystrú, ruka a noha na opačnej strane sa ohnú

ak pretrvá, dieťa obyčajne neprešlo štádiom lozenia, môže strácať rovnováhu pri otáčaní hlavy, má horšiu koordináciu oko – ruka, pri chôdzi kráča pravou nohou súbežne s pravou rukou namiesto do kríža, pri kreslení otáča papier, slabšie píše, horšie chápe čítaný text, ťažko sa sústredí

Miškovi proti hyperaktivite pomohol tréning mozgu a úprava stravy

Symetrický tonický šijový reflex

objaví sa v 30. týždni po počatí, mal by byť potlačený do 11. mesiaca - pohojdáva sa na štyroch, ak sa chce pozrieť hore, sadne si a hlava a ruky sa vystrú, ak sa pozrie dole, vystrie nohy a vystrčí zadok

pri nepotlačenom reflexe dieťa zvyčajne neprejde štádiom lozenia, pri čítaní alebo písaní si ľahne na lavicu, nohy má v tvare W pri sedení na zemi, slabšie koordinuje oko s rukou, robí neporiadok pri jedle, je ťažkopádne, neobratné, robí chyby pri prepisovaní textu, nevie sedieť rovno, nohy si skladá na stoličku, pod zadok, podľa štúdie je tento reflex prítomný u mnohých detí s ADHD

Spinal Galantov reflex

objaví sa v 20. týždni po počatí, zrejme pomáha pri prechode pôrodnými cestami, mal byť by potlačený do 6. mesiaca - dieťa núti pri prechode pôrodnými cestami pohybovať bokmi a plecami a posúvať sa von

ak pretrvá, dieťa neobsedí, pomočuje sa po piatom roku, slabo sa sústredí, má problémy s krátkodobou pamäťou, pri chôdzi sa vytáča na jednu stranu, hrozí mu skolióza, nemá rado opasok, priliehavé oblečenie

Čítajte aj:

ADHD