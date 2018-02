Nestíhate? Šikovné tipy, ako zvládnuť varenie a deti bez nervov

Život takmer každej ženy je pretkaný šialeným kolobehom pracovných povinností a dlhým zoznamom domácich prác. Aj vy máte príliš málo hodín na na partnera, deti a záľuby?

Vôbec to tak nemusí byť. Skúste skĺbiť príjemné s užitočným. Výsledkom tak bude nielen poriadok v domácnosti, príjemne strávený čas s rodinou, ale aj zdravý psychický a fyzický vývin vašich detí. Prezradíme vám, ako na to.

Prieskum odhalil, čo jedia vaše deti: Nie je to až také zlé!

Čas na výchovu

Vedci hovoria, že na výchovu detí dokážeme najlepšie vplývať práve vďaka času, ktorý s nimi strávime. Čo všetko im dáva spoločné stolovanie? Divili by ste sa, koľko dokáže tento jednoduchý zvyk. Ani zďaleka nejde len o bohatší život či zdieľanie každodenných myšlienok a zážitkov. Zoznam je naozaj dlhý: únik od technológií asi každého druhu, nižšie riziko rozvoja obezity, ale aj boj s poruchami príjmu potravy.

Znižujete deťom sebavedomie? Ktorý trest by mal byť u vás doma tabu?

Ako na to?

Vždy, keď budete môcť, sadnite si spoločne s deťmi a partnerom za jeden stôl. Nejedávajte každý v inom čase, na inom mieste alebo pri telke. Stavte radšej na spoločné stolovanie. Zdá sa to síce ako maličkosť, no vo vašej rodine urobí viditeľný rozdiel. A ak z neho chcete vyťažiť maximum, držte sa týchto jednoduchých pravidiel a urobte zo spoločného jedenia svoj vlastný rodinný rituál.

Pre rodičov prieberčivých: 10 skvelých rád ako deti naučiť jesť

Spolupráca je základ

Príprava jedla by nemala byť o snahe len jedného člena rodiny. Práve naopak. Mali by sa do nej zapojiť všetci. Pravidelná zodpovednosť za domáce práce deťom pomáha nielen pri budovaní správnych návykov, ale aj charakteru či hodnôt. Skúste do varenia zapojiť naozaj každého. Začnite spoločným nákupom, pokračujte rozdelením prác pri príprave jedla, pekne ho spolu zjedzte a nezabudnite ani na spoločné upratovanie.

V zdravom tele zdravý duch

Pre zdravý vývin vás, ale aj vašej rodiny, je dôležitá najmä zdravá strava. Stavte na jednoduché jedlá, ktoré budú nielen rýchle, ale aj zdravé. Presne tak predídete zlozvykom detí či obezite. Pri plánovaní rodinného menu tak určite nezabúdajte ani na čerstvé ovocie, zeleninu, mliečne výrobky či iné, zdraviu prospešné potraviny. K hlavnému chodu doprajte svojim blízkym napríklad pohár bio šťavy, či mliečneho nápoja. Paleta možností je široká a aj v tomto prípade platí, že kreativite sa medze nekladú.

Zdravé tipy na desiatu. Aby váš školák v lavici nezaspával

Bez telky chutí lepšie

Technológiám za rodinným stolom by ste mali vyhlásiť červenú. Až v tomto prípade sa so svojou rodinou spojíte naozaj plnohodnotne. Nielen vaše deti, ale ani vy či váš partner by ste nemali počas večere uprene pozerať na mobilný telefón či obrazovku. Tie vám predsa neutečú a pozerať do nich budete môcť aj neskôr. Radšej sa pozerajte do svojho taniera a na členov svojej milovanej rodiny. Okrem toho, k rodinnému stolu môžete pozvať aj svojich ostatných blízkych. Určite ich radi uvidíte nielen vy, ale aj vaše deti a partner.

Som samé ucho

Pamätajte, že ak sa chcete o svojej rodine dozvedieť niečo viac, musíte sa navzájom počúvať. Zabudnite na problémy, správy o katastrofách či témy, ktoré by mohli vyvolať ostrejšiu diskusiu, alebo dokonca hádku. Príjemné myšlienky prídu samé a tie nepríjemné odídu skôr, než budete čakať. Jednoducho sa uvoľnite a nahoďte úsmev od ucha k uchu. Ste predsa doma a medzi svojimi.

Čítajte aj: