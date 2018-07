Nevonia im pot a mení chuť mlieka. Cvičenie po pôrode má svoje pravidlá

Ak dojčíte, nebojte sa pustiť do zhadzovania kíl, len si to vhodne načasujte. Dieťaťu viac prekáža studená sprcha.

Lucia bola jednou z mnohých mamičiek, ktoré trápila nadváha. Popôrodných 72 kíl chcela zredukovať aspoň o pätnásť. Hneď ako nabrala sily, pustila sa do cvičenia. Pred tehotenstvom sa tri roky aktívne venovala crossfitu. „Vyhovuje mi jeho rôznorodosť, intenzita, dôraz na kvalitu cvičenia, rozcvičky, strečing po cvičení a hlavne malé úspechy, ktoré ma posúvajú vpred,“ hovorí mama malého Benjamína, ktorú neobišli informácie o tom, že bábätko mlieko po cvičení odmieta. „Môj syn s tým nemal najmenší problém. Na tréningy som ho brávala so sebou, a keď bol hladný, nadojčila som ho. Spotená a neraz aj so svalovou horúčkou. Nikdy neodmietol,“ opisuje spoločné tréningy.

Čítajte aj: Ako cvičiť v tehotenstve? Prospejete sebe i dieťatku

Chuť mlieka

Chuť materského mlieka závisí od rôznych faktorov. „Príliš náročné cvičenie môže mať vplyv na chuť mlieka, pretože sa do tela vyplavuje viac kyseliny mliečnej. Tá môže mierne ovplyvňovať jeho chuť,“ upozorňuje lekárka a vedkyňa Adela Penesová. Väčšinou sa však zo svalov odbúra asi po hodine od cvičenia. Ak sa jej vytvorí viac, na ďalší deň budete cítiť poriadnu svalovú horúčku. Nemusíte sa však báť, do mlieka sa jej dostane naozaj len nepatrné množstvo a dieťaťu neuškodí. Neovplyvní ani výživové zloženie mlieka.

Nevonia im pot

Ak sa predsa obávate zmenenej chute mlieka, načasujte si cvičenie medzi dve dojčenia. Nadojčite bábätko polhodinu pred cvičením a hodinu po ňom. Alebo cvičte menej intenzívne. Uprednostnite jednoduchšie aeróbne cvičenia pred náročným silovým tréningom. Ak sa bude bábätko odvracať od prsníka, skúste ho nadojčiť neskôr, prípadne si trochu mlieka odstreknite alebo sa pred dojčením osprchujte. Niektorým bábätkám môže prekážať slaný pot.

Dojčenie a chudnutie

Hoci Lucia cvičila a zdravo jedla, chudnutie sa zrazu zastavilo. Podnietilo ju to vyhľadať pomoc nutričného špecialistu, ktorý jej vypracoval výživový plán. Dbala na príjem bielkovín, tukov aj sacharidov. Pri hmotnosti 72 kíl a výške 168 cm mala príjem stravy nastavený na 1 500 kalórií, päťkrát do dňa jedla, štyrikrát týždenne cvičila a popritom dojčila. „Dojčiť som prestala z vlastnej vôle, keď mal Benjamín pätnásť mesiacov. Chudla som do jeho desiatich mesiacov,“ hovorí mamička, ktorej sa podarilo zhodiť na 56 kíl.

Po šestonedelí

Veľa žien sa po pôrode snaží dosiahnuť vysnívanú hmotnosť a zbaviť sa nadbytočných kíl. „Dojčenie, zdravá vyvážená strava a primeraná fyzická aktivita sú najdôležitejšie faktory, ako byť už pol roka po pôrode fit a zbaviť sa nadbytočného tuku. Začať cvičiť môžete tri až šesť týždňov po nekomplikovanom pôrode. Ak ste po cisárskom reze, poraďte sa s lekárom,“ odporúča odborníčka. Zabudnite na vzpieranie, dvíhanie ťažkých závaží aj na adrenalínové športy. Šetrite si vrchnú časť tela a extrémne neposilňujte prsné svaly. Často sa prechádzajte, bicyklujte, plávajte a behajte len v miernom tempe.

Ťažké odhodlanie

Nie všetky ženy sú však po pôrode odhodlané zbavovať sa nadbytočných kíl. Starostlivosť o novorodenca je počas prvých dní veľmi náročná. Novopečené mamičky často na cvičenie ani nepomyslia a sú rady, že si nájdu chvíľu času na oddych. Vážia si každú pomocnú ruku v tomto neľahkom období. „Snažte sa hľadať podporu u partnera, rodiny a priateľov. Mnohé cviky môžete robiť, keď idete s dieťatkom von a dáte ho do kočíka, alebo cvičte v ľahu s dieťatkom vedľa seba na podlahe,“ radí odborníčka, ako sa dá spojiť príjemné s užitočným.

Výživa pri dojčení

Vyváženú a pestrú stravu jedzte rozloženú do piatich jedál denne. „Počas dojčenia by mali v energetickom príjme tvoriť sacharidy 55 percent, bielkoviny 15 až 20 percent a tuky 25 až 30 percent. Denný jedálny lístok by mal pozostávať z 800 až 1 000 mililitrov mlieka alebo mliečnych výrobkov, zo 135 až 170 gramov hydinového mäsa alebo rýb a vajíčok uvarených natvrdo,“ odporúča odborníčka. Pri cvičení a dojčení sa vyhýbajte väčšiemu množstvu živočíšnych tukov. Pred vyprážaním uprednostnite varenie a dusenie. Uprednostňujte rastlinné oleje – olivový, repkový, slnečnicový –, ktoré pridávajte do hotových jedál až na záver.

Pomôže drievko?

Cvičili ste v tehotenstve a predpokladáte, že dieťatko je na kyselinu mliečnu zvyknuté a jej chuť v mlieku ho nemôže zaskočiť? „Zdravé ženy pred pôrodom nemajú mlieko, takže sa to nedá porovnať. Tvorba mlieka sa spúšťa prechodom dieťatka pôrodnými cestami a kľúčové sú hormóny prolaktín a oxytocín. Ich schopnosť stimulácie je u žien rozdielna,“ hovorí Adela Penesová, podľa ktorej tvorbu mlieka podporíte konzumáciou sladkého drievka či fenikla.

Zdravá rada

Po cvičení sa osprchujte, dieťaťu totiž môže prekážať pot. Pozor však na studenú vodu, ktorá znižuje tvorbu mlieka.

Môže vás zaujímať: