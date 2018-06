Ak drobec nerastie, na zázrak nečakajte! Diagnózu odhalí nočník

Zastavenie rastu je posledné štádium. Ak budete váhať a premeškáte okno alebo si príznaky nevšimnete, choroba dostane viac šancí, než si zaslúži.

Bolesti bruška každé ráno a občasné hnačky svojho synčeka Tereza pripisovala prvým dňom v škôlke. Ako psychologička vedela, že takto môže reagovať na stres a zhon. Keď však nepomohlo upokojiť ho, výmena triedy ani čoraz viac úľav, vzala ho k pediatričke. Vystrašila ju.

„Nezdalo sa jej, že malý nerastie. Ani ja, ani muž nepatríme medzi dlháňov. No ukázala mi graf, ako sa od poslednej návštevy vôbec nevytiahol. Zaujímala sa, ako papá, kaká a… ako sa mi umýva jeho nočník. Nechápala som,“ čudovala sa Terka, no za prezieravú lekárku je dodnes vďačná. Ďalšie vyšetrenia podozrenie na celiakiu potvrdili a jej Samko sa zaradil medzi tisícky malých bezlepkáčov. Inak by mal problém.

Detská je iná

„Deti s celiakiou trpia častejšie tráviacimi príznakmi ako bolesti brucha, nafukovanie, ataky hnačiek. Ich stolice sú mastné, obsažné, plávajú na vode. Majú vyklenuté bruško, nechutenstvo, neprospievajú, bývajú malátne s oneskorenou psychomotorikou. Iné sa trápia zápchou, sú nervózne, nepokojne spia, v škole sa nevedia sústrediť,“ vysvetľuje gastroenterologička Jarmila Kabátová, že detská verzia choroby trápi skôr brušká.

Aj keď...

„Veľakrát sa objavia príznaky mimo črevného traktu, čo oddiali odhalenie celiakie. Liečia sa pre málokrvnosť, zvýšené pečeňové testy, poruchy hustoty kostí, oneskorenú menštruáciu,“ ozrejmuje lekárka, že v posledných rokoch sa na celiakiu, gluténovú senzitivitu i alergiu na pšenicu, našťastie, myslí viac aj u detských gynekológov, dermatológov a praktických lekárov a choroba tak nemusí zájsť do extrémov.

Využite okno

Okrem črevných viróz, znečistených obilných polí a sterilného detstva pribúda malých celiatikov pre to, čo môžete ovplyvniť. „Príčinou je neskoré zavádzanie lepku do jedálneho lístka dieťaťa. Pediatri odporúčajú spraviť tak najskôr vo štvrtom a najneskôr v siedmom mesiaci života, súčasne popri dojčení. Je to kvôli imunologickému oknu, keď sa imunitný systém najľahšie učí rozpoznávať alergény v strave a neskôr tak nedôjde k potravinovým alergiám,“ mieni terapeutka Kabátová a gastroenterologička potvrdzuje:

„Postupné zavádzanie lepku u detí, ktoré sú stále dojčené, môže podľa niektorých štúdií znížiť riziko celiakie nielen v ranom veku, ale pravdepodobne aj neskôr. Predĺžiť čas dojčenia sa oplatí hlavne u detí, ktorých jeden z rodičov je celiatik.“

Strihá centimetre

Ak okno premeškáte alebo si príznaky celiakie, najmä tej, ktorá sa nerada okato prezrádza, nevšimnete, choroba dostane viac šancí, ako si zaslúži. „Tenké črevo je súčasťou slizničného imunitného systému. Pri celiakii dochádza k poruche vstrebávania živín, preto neskoro zistená alebo neliečená sa môže prejaviť komplikáciami. Nedostatok železa a vápnika vedie k anémii, k neprospievaniu, k chudnutiu či až k zastaveniu rastu,“ varuje gastroenterologička pred najhorším scenárom.

Čím skôr sa odhalí, tým lepšie. No nečakajte, že z nej dieťa zázračne vyrastie. Musí diétovať a liečiť sa už navždy. „Je to ochorenie na celý život. Prebiehajú štúdie, či sa dá vyliečiť z neceliakálnej gluténovej senzitivity,“ dáva lekárka nádej aspoň deťom s menej vážnou chorobou.

Celiakia