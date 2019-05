Nová detská ambulancia na Slovensku: Predchádza vážnym problémom s tlakom

Vysoký tlak sa netýka len dospelých. Predíďte zdravotným problémom vašich detí. Čo cez víkend pili?

Hypertenziou trpí približne 5% detí, no v prípade obéznych je to až polovica. Lekári Národného ústavu detských chorôb preto prišli s novým projektom, ktorý má za cieľ sledovať deti so zvýšeným rizikom vzniku tohto ochorenia. V špecializovanej ambulancii sa sledujú pediatrickí pacienti komplexne, za rok vyšetrili a liečia viac ako 100 detí.

Neinvazívne vyšetrenia

„Po vzore krajín s vyspelým zdravotníctvom sme zriadili v NÚDCH špecializovanú hypertenziologickú ambulanciu, ktorá v celom rozsahu zabezpečuje širokú paletu dostupných moderných a neinvazívnych vyšetrení cievneho systému," povedala prednostka Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Luďmila Podracká.

Nutné komplexné vyšetrenie

Dôvodom vzniku tohto pracoviska je aj nedostatok komplexného prístupu v minulosti. „V minulosti deti boli sledované rôznymi odborníkmi a každý vyšetroval dieťa z pohľadu svojej „orgánovej" špecializácie, čím sa mohlo stať, že dieťa s hypertenziou nebolo vyšetrené komplexne," spresnila Podracká.

Keď štrajkujú obličky

Najčastejším dôvodom vysokého krvného tlaku u detí je však ochorenie obličiek. „Obličky sú cieľovým orgánom vysokéhokrvného tlaku", uviedla lekárka Katarína Prochotská a dodala, že ďalšou príčinou je výskyt vysokého krvného tlaku v rodine.

Liečbe sa dá predísť!

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí Slovensko ku krajinám, kde sa prekračuje odporúčané množstvo soli v strave niekoľkonásobne. Práve soľ je podľa odborníkov kľúčovým prvkom stravy, spojeným s prípadným vysokým krvným tlakom.

„Dosiahnutie optimálnej hmotnosti vďaka pravidelnému pohybu a strave so zníženým príjmom soli, dostatkom čerstvej zeleniny a ovocia a konzumáciou mliečnych výrobkov s nízkym obsahom tukov dokáže častokrát znížiť krvný tlak bez potreby dlhodobého užívania liekov. Netreba zabúdať, že negatívny vplyv môže mať aj nadmerný príjem kofeínu, kolových či energetických nápojov," upozorňuje odborníčka.

Už bábätká...

