Hnisavé afty vystrašia každého rodiča, ako si s nimi poradiť?

Krvácajúce ďasná a ústa plné boľavých pľuzgierov. Aftóznu stomatitídu prezradí nepríjemný zápach a bolesť pri prehĺtaní.

Pusinka plná boľavých áft. O slintavke sa veľmi nevie, no malé deti sa ňou môžu bežne nakaziť. Autor: Shutterstock.com

Hoci ste o aftóznej stomatitíde pravdepodobne doteraz nepočuli, ide o pomerne bežnú detskú chorobu. Inak ľudovo nazývaná slintavka je vírusová infekcia ústnej sliznice, ktorá je pre väčšinu rodičov veľkou neznámou. Ale len dovtedy, kým sa ňou dieťa nenakazí. To bol prípad aj mamy dvojročného Samka.

Čítajte aj: Šiesta choroba: Nepomýľte si ju s alergiou či osýpkami!

Krvavé ďasná

„Keď sme objavili prvé boľavé afty, začali sme ich Samkovi čistiť. Objavili sa však nové a keď sa na druhý deň Samko zobudil, mal krvavé ďasienka. Ostali sme v šoku a okamžite utekali k lekárke,” hovorí Laura. A vysvetľuje, že v tej dobe čakala svoje druhé dieťa. „Lekárka ma privítala s tým, či som si dávala pri synovi rúško. Na čo som jej samozrejme odpovedala, že nie. Vystrašila ma, pretože slintavka môže zasiahnuť aj plod v bruchu. Ja som však počula názov tejto choroby po prvýkrát,” opisuje Laura svoje pocity: „Hanbila som sa, keď mi povedala, že syn má slintavku. Pýtala som sa samej seba, ako je to možné, veď hygienu dodržiavame. Lekárka ma upokojila, že ide o bežnú detskú chorobu.”

Rodičia sa sťažujú: Škôlky sú plné chorých detí. Kto pochybil?

Antibiotiká nepomôžu

Samko sa zo slintavky dostával ešte ďalšie dva týždne. A Laura spomína na toto obdobie ako na dlhé a bolestivé. Syn nechcel jesť, pretože nemohol prehĺtať, mal teploty a bol mrzutý, z úst mu páchol hnilobný zápach. Liečba pritom spočívala len v dezinfikovaní sliznice, podávaní paracetamolových liekov a vitamínov skupiny B. Pretože je slintavka vírusové ochorenie, antibiotiká pri nej nepomôžu.

Kde sa vzala

Aftózna stomatitída dostala ľudové pomenovanie slintavka preto, že dieťaťu pri nej tečú sliny. Nejde pritom o chorobu, ktorá by znamenala zanedbanie hygieny. Infekcia sa šíri slinami, kýchaním alebo ak sa dieťa dostane do kontaktu s kontaminovaným predmetom. Potom už len stačí, ak má oslabenú imunitu a vírus sa môže ľahko prejaviť. Slintavkou sa preto zväčša nakazia veľmi malé deti, najčastejšie do 4 rokov. Často sa však prejavuje pri prerezávaní zubov.

Dlhá liečba

Pre rodinu je to vyčerpávajúca choroba, pretože dieťa je mrzuté, má teploty, je spavé, nechce jesť a ani piť. Liečba trvá dva až tri týždne a je pri nej dôležitá najmä trpezlivosť. Dieťatku pomôžu paracetamolové lieky proti bolesti, vitamíny, kašovitá strava, veľa tekutín podávaných v malých množstvách a dostatok spánku. Samozrejmosťou by malo byť izolovať dieťa od kolektívu, pretože choroba je infekčná.

Môže vás zaujímať: