Nové alarmy s hlasom matky. Pípanie deti nepočujú. Pomôžu?

Alarm, ktorý signalizuje požiar, deti často nezobudí. Spia hlbšie a dlhšie ako dospelí a menej vnímajú zvuky. Nahrávka s matkiným hlasom je spoľahlivejšia.

Požiarny hlásič môže zachrániť veľa ľudských životov. Ak sa spustí včas, obyvatelia stihnú opustiť budovu skôr, než vypukne skutočné peklo. Neoceniteľný je najmä v noci, keď spia. Vysoký pípavý tón, ktorý väčšina prístrojov vydáva, však na deti veľmi nezaberá. Tvrdí to štúdia, ktorú zverejnili americkí pediatri v odbornom časopise Journal of Pediatrics. Podľa nich varovné signály zobudili len polovicu malých spáčov. Keď lekári k alarmu pripojili nahrávku matkinho hlasu, zo spánku sa prebralo 9 z 10-tich detí.

Deti spia hlbšie a dlhšie

„Deti sú počas spánku pozoruhodne odolné voči rôznym zvukom,“ vysvetľuje Mark Splaingard, spoluautor štúdie a riaditeľ centra pre poruchy spánku detskej nemocnice v Ohiu. „Spia dlhšie a hlbšie ako dospelí, preto na ich zobudenie treba použiť výraznejšie zvuky. Možnosť, že sa zobudia pri nočnom požiari v byte alebo dome a dostanú sa do bezpečia, je nižšia.“

Spolu s tímom skúmal v spánkovom laboratóriu 176 detí vo veku 5 a 12 rokov. Vedci testovali rôzne varianty signálov. Do 3 vložili vety, ktoré matky detí vopred nahrali. Nebolo podstatné, čo svojim potomkom hovorili a či ich oslovili menom. Pri ich hlase sa zobudilo až 91 % detí. Pri jednoduchom varovnom signáli to bolo len 53%.

Rozhodujú sekundy

Rozdielny bol aj čas, ktorý deti potrebovali, aby sa zobudili a opustili spálňu. Pri kombinovaných signáloch bol oveľa kratší, od 18 do 28 sekúnd. Pri vysokom pípavom tóne trvalo priemerne 282 sekúnd, teda takmer 5 minút, kým deti priestor opustili - pravda, ak sa vôbec zobudili.

Pri skutočnom požiari rozhodujú sekundy. Autori štúdie preto dúfajú, že závery ich výskumu pomôžu vyvinúť efektívnejšie varovné hlásiče pre deti, ktoré sú dostatočne veľké na to, aby mohli rizikový priestor opustiť samé a dostať sa do bezpečia. Nové požiarne hlásiče by podľa nich mohli byť kombináciou pípavého tónu a matkinho hlasu. Vedci chcú ešte testovať, ako deti zareagujú na hlas obľúbenej ženskej alebo mužskej osoby, ktorý použijú miesto matkinho hlasu. Zaujíma ich tiež, ako taký alarm funguje u dospelých.

