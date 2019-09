Objavte čaro šípok v skvelých dobrotách. Prečistíte si obličky, zlepšíte krvný obraz aj imunitu!

Sezóna týchto typicky jesenných plodov je tu. Nechajte sa zlákať červenými bobuľkami a prineste si domov poriadnu dávku vitamínu C a ďalších skvelých bonusov pre zdravie.

Čakáte na prvé mrazy? Ak ste sa doteraz riadili tým, že treba počkať na mínusové teploty, skúste to tento rok o niečo skôr. Plody šípky zbierajte zrelé a pekne vyfarbené do červeno-oranžova až sýto červena. Iba tak z nich získate maximum zdravotných účinkov, ktoré vám ponúkajú.

Prvé mrazy síce zvýraznia šípkovú chuť, no množstvo vitamínu C nezvýšia, navyše mráz môže šípky poškodiť. Spríjemnite si tak prechádzku v prírode zberom týchto jesenných plodov už teraz. Zbierajte ich za suchého počasia, nikdy nie mokré alebo prezreté. Zo šípok si potom okrem čaju dokážete pripraviť chutné dobroty na mnoho spôsobov. Vyskúšajte šípkový sirup, likér alebo lekvár a posilu pre organizmus budete mať tak po ruke po celý rok.

Užitočný pomocník

Šípky sú plodom ruže šípkovej, ktoré boli súčasťou ľudového liečiteľstva už od pradávna. Stredoveké herbáre spomínajú rôzne šípkové prípravky. Anglosaský herbár z 11. storočia o šípkach píše, že majú blahodarné účinky na močové cesty a obličky, pomáhajú ich prečistiť aj liečiť a poradia si tiež s obličkovými kameňmi. Okrem toho znižujú cholesterol, sú nápomocné pri kolikách, zmierňujú menštruačné bolesti a zlepšujú krvný obraz. Zároveň sú jedným z najcennejším prírodným zdrojom vitamínu C, ktorý posilňuje imunitu.



Zdroj foto v texte: Shutterstock.com

Nevarte, lúhujte!

Šípky v sebe ukrývajú vitamíny A, B, K a P, ale aj rutín, ktorý pomáha spevniť cievy. Ďalej je v nich železo, kyselina listová, horčík, draslík, a tiež vápnik. Mimochodom, vedeli ste, že obsahuje 10-krát viac vitamínu C ako majú citróny alebo pomaračne?

Ak chcete tieto cenné látky v šípkach uchovať, musíte ich správne uskladniť a pracovať. Na šípkový čaj použite čerstvé alebo dobre vysušené plody. Ale pozor, čaj nezalievajte horúcou vodou, iba ho lúhujte! Šípky podrvte, zalejte vlažnou vodou a nechajte niekoľko hodín odstáť. Šípkový čaj vám pomôže pri prechladnutí, bolestiach hrdla, kašli a zápaloch horných dýchacích ciest. Alebo si z červených plodov pripravte ďalšie dobroty.

Šípkový likér s citrónom a pomarančom

0,5 kg šípok

šťava a kôra z 1 pomaranča

šťava a kôra z ½ citróna

1 liter vodky

škorica

klinčeky

cukor

Očistené šípky vložte spolu s kôrou z pomaranča a citróna do sklenenej nádoby, zalejte alkoholom, nádobu zakryte a nechaj lúhovať minimálne 1 týždeň. Potom šípky preceďte. Do vzniknutého nálevu pridajte šťavu z citróna a pomaranča, zmiešaj s cukrom a nechajte krátko povariť. Po vychladnutí rozlejte do sklenených fľaštičiek.

Pripravte si šípkový sirup. Jednoduchý videonávod ako na to:

Zdroj: youtube.com/ Martina Fúsiková

