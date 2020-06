Odborníci varujú: Zažívame novodobú epidémiu predčasne narodených detí

Keď sa dieťa narodí predčasne, každý deň je boj. Skorý štart do života zažije každé 11. bábätko a ich počet stále stúpa.

Prichádzajú na svet v predstihu. Sú malí, krehkí, no o to väčší bojovníci, ktorí chcú prežiť. Predčasne narodené deti majú dôležitú úlohu – zvládnuť všetky zdravotné prekážky a dostať sa na úroveň bábätiek narodených v termíne. Život s predčasniatkami môže mať dramatický štart, ale pokroky, ktoré dokážu s podporou špičkovej starostlivosti zdravotníkov zvládnuť, napĺňajú rodičov šťastím a nádejou, že bojovať sa oplatí. Svoje o tom vie aj spevák Peter Cmorik (39), ktorého manželke sa narodili dvojičky v 32. týždni tehotenstva.

Zmena plánov

„Tak ako iní rodičia ani my sme neboli pripravení na situáciu, že sa nám deti narodia predčasne. Prišlo to sčista-jasna, keď po rutinnej kontrole gravidity sa lekárom niečo nezdalo. Všetko nabralo rýchly spád a po pár dňoch strávených v nemocnici padlo definitívne rozhodnutie,“ spomína spevák na dramatické dni, ktoré predchádzali príchodu detí na svet. Skutočný boj sa však začal až po tom, čo sa jeho dnes už dvojroční synovia Števko a Peťko narodili. „Zrazu sme sa stali rodičmi o 2 mesiace skôr. Postupne sme nasávali informácie od lekárov a sestričiek. Každá rada bola nad zlato,“ hovorí bývalý superstarista. Najnáročnejšie však bolo to, že chlapci museli byť pre svoju nízku pôrodnú hmotnosť niekoľko týždňov v inkubátore. A tak na prvý dotyk i privinutie si museli chvíľu počkať.



Dvojičky Petra Cmorika sa narodili v 32. týždni, dnes sú z nich zdraví dvojroční chlapci. Zdroj foto: Instagram @petercmorikband

Vzácne momenty

„Chodili sme za deťmi do nemocnice denne. Od rána do večera sme boli pri nich a cez stenu inkubátora sme sa im prihovárali. Nedá sa opísať, čo sme vtedy prežívali. Každý maličký pokrok pre nás znamenal veľa. Napríklad, keď nám ich dovolili pohladkať prstom po hlavičke. Neskôr sme si ich už mohli privinúť, aby cítili tep nášho srdca,“ rozcíti sa hrdý otec. Peter hovorí, že prešlo veľa týždňov, kým boli všetci doma pokope ako rodina. No i potom pokračovala špeciálna starostlivosť, aby drobci dobehli, čo nestihli v maminom bruchu. Vyšetrenia i niekoľkokrát do týždňa, počas ktorých lekári sledovali, ako sa vyvíjajú vnútorné orgány a tiež celkový organizmus, ktorý musí dozrieť. „Ten, kto to nezažil, si nevie predstaviť, aké sú tieto detičky drobné a krehké. Aj tie najmenšie plienky na trhu im boli obrovské a museli sme im ich rôzne zahýbať. Napokon sme všetko zvládli. Máme krásnych zdravých chlapcov a za to vďačíme lekárom a sestričkám, ktorí sa o nich starali.“

Hlásia sa skoro

Na Slovensku sú tisícky rodičov strachujúcich sa o svoje predčasne narodené deti. Nie je jednoduché vypiplať týchto malých človiečikov, uznávajú odborníci. „Mnohým predčasnýmpôrodom nedokážeme predísť. Budúce mamičky sú dnes staršie ako v minulosti. Často prechádzajú rôznymi komplikáciami, ktoré vedú k skoršiemu pôrodu, čo ohrozuje zdravie matky aj dieťaťa. Medzi ďalšie rizikové faktory predčasného pôrodu patrí fyzická a psychická nepohoda budúcej mamičky, obezita, cukrovka či infekcia,“ upozorňuje docentka MUDr. Darina Chovancová, CSc., z Perinatologického centra Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Že ide skutočne o aktuálny problém so zhoršujúcou sa tendenciou, dokazujú najmä čísla.

Stúpajúci trend

Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55-tisíc detí, pričom dlhodobé zdravotné problémy sa u predčasniatok vyskytujú 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov. Za posledných 15 rokov ich počet vzrástol takmer o tretinu. V súčasnosti sa až 5-tisíc detí ročne narodí pred ukončením 37. týždňa tehotenstva. To znamená, že každé 11. bábätko nedokončí svoj prenatálny vývoj. „Predčasný pôrod je vždy veľkým rizikom pre zdravie takto narodeného dieťaťa. Nezrelosť je veľkým hendikepom aj pre jeho budúcnosť a čísla ukazujú, že množstvo detí, ktoré vo svete zomiera do 5 rokov, súvisí práve s tým, že sa narodili predčasne,“ varuje Chovancová. Zároveň dodáva, že vďaka špičkovej starostlivosti a moderným technológiám sa na Slovensku podarí väčšinu predčasniatok zachrániť. Pracuje tím

Starostlivosť o predčasne narodené deti je mimoriadne náročná. Podľa lekárky ide o tímovú prácu, ktorá si vyžaduje veľkú skúsenosť lekárov a tiež zdravotných sestier.



Inkubátor chráni pred podchladením, nedonosené bábätko si nevie udržať telesnú teplotu. Zdroj: Shutterstock

„Práve tie sú pri bábätkách 24 hodín denne a sú akýmisi anjelmi strážnymi, ktorí zabezpečujú nielen starostlivosť, ale nahrádzajú aj kontakt a opateru rodičov,“ vysvetľuje odborníčka, že malí bojovníci musia byť pod neustálym lekárskym dohľadom. V hre je totiž veľa – nielen zdravie, ale i život dieťaťa. „Musia sa vyrovnať so širokou škálou problémov. Extrémne nezrelé bábätká majú tenkú, až priesvitnú kožu, ktorá je veľmi zraniteľná. Dokonca, keď sa ich koža dezinfikuje, vyzerá ako popálená. Takže s nimi narábame veľmi opatrne aj pri prebaľovaní, plienky totiž dokážu na koži spôsobiť vážne zranenia,“ hovorí.

Odkladajú to

Odborníčka poukazuje na to, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa vo svete ročne narodí 15 miliónov detí predčasne. Ide o mimoriadne akútny problém a novodobú epidémiu západného sveta. Vysvetľuje, že to súvisí s mnohými faktormi. Jedným z nich je odkladanie materstva. Priemerný vek rodičky sa stále posúva. Kedysi to bolo 24 rokov, dnes sa priemer dostal na 29 rokov. „Máme čoraz viacej žien, ktoré sa rozhodnú pre materstvo po 35. roku a dokonca aj po 40-tke. Také rozhodnutie prináša mnohé riziká, ako bude prebiehať tehotnosť z hľadiska zdravia dieťaťa i matky. Mnohokrát sa musí ukončiť tehotnosť z dôvodu ohrozenia života ženy. V poslednom období sme mali niekoľko prípadov žien s ťažkými preeklampsiami, keď sme boli nútení pristúpiť k predčasnému pôrodu už v 26. týždni. Také deti majú okolo 500 až 700 gramov, takže sú extrémne nezrelé a majú veľmi nízku pôrodnú hmotnosť.“

Varovný prst

Problémom sú tiež rôzne vážne diagnózy, ktoré v prípade tehotenstva môžu znamenať ohrozenie života. Ide o chronické choroby, napríklad zápalové ochorenia čriev, obličkové zlyhávanie, ťažký diabetes. „To sú dôvody, prečo sa tehotnosť často musí ukončiť oveľa skôr, než si mama predstavovala. Navyše máme množstvo párov po asistovanej reprodukcii, keď pri dvojičkách je vyššie riziko predčasného pôrodu. A potom je v hre neprimeraný životný štýl,“ vymenováva odborníčka. Po narodení lekári sledujú, či dieťa môže dýchať a ako sa adaptuje. MUDr. Chovancová hovorí, že si treba uvedomiť, že všetky orgány sú nezrelé a veľmi zraniteľné. Preto tieto deti musia dozrievať v inkubátore, ktorý pomáha udržať ich telesnú teplotu. Táto schopnosť im po predčasnom narodení chýba a mohli by zomrieť na podchladenie. Veľmi zraniteľná je tiež ich imunita, preto platia pri starostlivosti veľmi prísne opatrenia.

Čo ďalej

Keď to bábätko prežije, nesie si do života zdravotné riziká. Rôzne komplikácie, ktoré naň číhajú z nezrelosti orgánov, vplývajú aj na dlhodobý vývoj bábätka. „Predovšetkým chronické pľúcne ochorenia. Ťažkosti môže mať cievny, zažívací, vylučovací aj centrálny nervový systém. Veľkým problémom je výživa, preto je potrebná podpora dojčenia u matky. Materské mlieko môže zachrániť život dieťaťa.“ Lekárka dodáva, že schopnosť zdolávať tieto prekážky je u každého predčasniatka individuálna a nikto dopredu nevie, či sa mu bude dariť. Výsledky sú však povzbudivé a slovenskí lekári dokážu zachrániť aj veľmi nezrelé deti, narodené okolo 26. týždňa. „Šancu byť zdravé má každé dieťa, ale to, samozrejme, závisí od toho, či sa narodí v perinatologickom centre a akú má následnú starostlivosť. S akými zdravotnými komplikáciami sa bude musieť popasovať a hlavne potrebuje pozitívne naladených rodičov, ktorí za ním chodia a vedia mu poskytnúť lásku a oporu.“

Vykročiť do života

Život predčasniatka ani po návrate domov nie je úplne bezproblémový, lekári ho sledujú minimálne do 5 rokov. Okrem pediatra sú potrebné pravidelné návštevy neurológa, fyzioterapeuta, klinického logopéda a rehabilitačného lekára. Všetko závisí od potrieb dieťaťa. Pravidelné kontroly spojené so vzájomnou komunikáciou odborníkov pomôžu rodičom niesť náročné bremeno starostlivosti o predčasniatko. Prvý rok života je najdôležitejší. Ak sa rodičom niečo nezdá, mali by kontaktovať špecialistu. Pomocnú ruku prináša i neziskové združenie Malíček. Ide o zoskupenie rodičov, ktorí sami podobnou skúsenosťou prešli a teraz pomáhajú ďalším zorientovať sa v informáciách, možnostiach liečby a ponúkajú otvorenú a priateľskú komunitu ľudí, ktorá ich bude v prvých neľahkých rokoch života dieťaťa podporovať.

